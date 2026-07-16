에스와이피, 도쿄서 초격차 스타트업 투자와 사업 협력 지원

사진=에스와이피 제공

에스와이피(SYP)는 지난 6월 24일부터 26일까지 일본 도쿄의 Tokyo Innovation Base(TIB)에서 ‘2026 DIPS 글로벌 IR & PoC in Tokyo’를 개최했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 지난해 일본에서 진행한 글로벌 IR을 통해 구축한 현지 투자 네트워크를 기반으로 마련됐다. 투자설명회에 머무르지 않고 일본 대기업과의 오픈이노베이션과 기술 실증(PoC) 논의까지 연계하는 방식으로 구성됐다.

에스와이피는 행사 전 일본 투자사와 대기업의 수요를 파악한 뒤 참가 기업을 연결했다. 리버스 피칭과 온라인 1:1 밋업을 운영하고, 참가 기업별 PoC 시나리오와 IR 자료를 보완하기 위한 멘토링도 진행했다. 이를 통해 투자자와 기업의 관심 분야와 기술 연계 가능성을 사전에 점검했다.

현지에서는 일본 VC와 CVC를 대상으로 한 글로벌 IR과 대기업 실무진이 참여하는 OI(Open Innovation) 밋업이 열렸다. 참가 기업들은 사전 매칭된 파트너와 기술 정합성을 확인하고 공동 PoC 추진 가능성과 사업 협력 방안을 논의했다.

일본 시장 진출 전략과 투자 환경을 다룬 전문가 강연, 현지 전문 멘토와의 1:1 상담도 함께 진행됐다. IR 종료 후 열린 네트워킹에서는 일본 투자사와 대기업 관계자, 국내 초격차 스타트업 간 추가 논의가 이어졌으며, 행사 이후에도 투자 검토와 PoC 협의를 위한 후속 미팅이 이어지고 있다고 에스와이피는 설명했다.

데모데이 오프닝 세션에는 한국 중소벤처기업부와 일본 경제산업성이 참여해 양국의 스타트업 지원 정책과 추진 방향을 소개했다. 민간 투자와 기업 간 협력, 한일 스타트업 생태계의 교류 가능성도 논의됐다.

에스와이피 심경식 대표는 “일본 시장은 투자뿐 아니라 기업 간 신뢰와 사업 검증 과정이 중요한 시장인 만큼, 사전 준비와 현지 파트너와의 정합성을 높이는 프로그램 운영에 중점을 두고 있다”며 “앞으로도 초격차 스타트업이 글로벌 투자와 사업 협력으로 이어질 수 있도록 일본 현지와의 신뢰 관계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

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