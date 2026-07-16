해진공, AI 기반 해상공급망 조기경보 시스템 개발

한국해양진흥공사(해진공)가 인공지능(AI)으로 해상공급망 위험을 미리 감지해 알려주는 ‘해상공급망 조기경보 시스템’을 개발했다.

해진공은 22일 부산 동구 초량동 아스티호텔에서 열리는 ‘2026 해상공급망 선진화 및 선제적 대응 정책 포럼’을 통해 해당 시스템의 청사진을 공개한다고 16일 밝혔다.

해진공이 22일 아스티호텔에서 개최하는 ‘2026 해상공급망 선진화 및 선제적 대응 정책 포럼’ 포스터. 한국해양진흥공사 제공

포럼에는 정부 부처와 공공기관, 해운·항만·물류·금융기업, 대학 및 연구기관 등 공급망 전문가 100여명이 참석한다. 해진공은 이날 한국해양수산개발원(KMI)과 해상 공급망 경쟁력 강화를 위해 업무 협약(MOU)을 체결한다.

이번 포럼에서는 해진공이 구축 중인 AI 기반 해상 공급망 모니터링 및 조기 경보 시스템의 추진 방향과 주요 기능을 설명한다. 이 시스템은 선박이 지나야 하는 좁은 해상 통로인 초크 포인트와 국제 정세, 해운 시장 동향 등 다양한 정보를 AI로 분석해 공급망 위험 신호를 미리 감지하는 것이 핵심이다.

KMI 조지성 박사는 주제발표를 통해 ‘포스트 호르무즈, 해운·물류 공급망 대응 전략’을 주제로 중동 정세 변화가 세계 공급망에 미치는 영향과 대응 방향에 대해 발표한다. 이어 이재혁 LS증권 연구원이 ‘공급망 위기와 금융 시장’을 주제로 공급망 위험이 금융 시장과 산업 전반에 미치는 영향을 분석한다.

이어지는 전문가 토론에서는 우수한 중앙대 교수를 좌장으로 HMM·공공기관·학계 등 전문가들이 참여해 글로벌 공급망 재편에 따른 해운·물류산업의 대응 전략과 공급망 회복력 강화 방안을 논의한다. 참석자들은 공급망 위험에 대한 민관 협력 체계 구축과 해상 공급망 모니터링 체계 고도화, 국내 기업의 대응 역량 제고를 위한 다양한 정책 제언을 할 예정이다.

안병길 해진공 사장은 “글로벌 공급망 위험은 국가 경제와 산업 경쟁력을 좌우하는 중요한 과제가 됐다”며 “해상 공급망 모니터링 체계를 지속적으로 고도화하고, 유관 기관 및 산업계와 긴밀히 협력해 국내 기업의 공급망 대응 역량을 높이고 안정적인 해상 물류 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

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