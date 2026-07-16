한국서 자란 16세 몽골 소년…장기기증으로 5명 살리고 하늘로

10년 전 몽골에서 부모님을 따라 한국에 와서 자란 16세 소년이 뇌사 장기 기증으로 5명을 살리고 하늘로 떠났다.



한국장기조직기증원은 몽골 국적의 이태오(오트곤 산지먀타브) 군이 지난달 11일 고려대학교구로병원에서 뇌사 장기기증으로 5명에게 심장과 폐, 간, 신장(양측)을 나눴다고 16일 밝혔다.

뇌사 장기기증자 몽골 국적 소년 이태오 군. 한국장기조직기증원 제공

태오군은 지난달 3일 갑자기 교통사고를 당하고 병원에서 수술과 치료를 받았지만, 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다.



가족은 평소 남을 돕고 베풀기 좋아한 태오군의 성품을 헤아려 장기 기증에 동의했다.



태오군은 2010년 1월 몽골 울란바토르에서 태어나 여섯살이던 10년 전 한국에 왔다.



유치원과 초·중학교를 모두 한국에서 다니고 고등학교 1학년이었던 태오군은 축구 경기를 볼 때면 한국을 응원하고 애국가도 자연스레 부를 만큼 한국을 고향처럼 여겼다.



평소 다양한 운동을 즐기는 밝고 활달한 학생이었고, 장래에는 한국에서 자기 사업을 일구겠다는 꿈을 키워나가고 있었다.



주변을 살피고 배려하는 데다, 사교적이라 고등학교 입학 후 반장을 맡는 등 친구들 사이에서 인기도 많았다고 한다.



태오군 장례식장에는 친구 100여명과 선생님들이 찾아와 눈물을 흘리며 고인을 추모했다.



어머니 이순이씨는 "태오에게 사랑을 주기만 한 것이 아니라, 태오를 통해 정말 많은 사랑을 받아 행복했다"며 "몽골에 '하늘로 떠난 영혼이 가족의 품으로 돌아와 다시 태어난다'는 말이 있듯이, 나중에 꼭 우리 가족에게 와 주면 좋겠다"고 인사를 건넸다.

<연합>

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