덱스, 유튜브 활동 중단 후 ‘벌크업’ 근황 공개

방송인 덱스가 잠시 유튜브 활동을 쉬고 있는 가운데 근황을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

방송인 덱스가 잠시 유튜브 활동을 쉬고 있는 가운데 근황을 공개하며 팬들의 관심을 모았다. 특히 이번 게시물은 벌크업이 된 듯한 그의 근황을 볼 수 있어 화제가 되고 있다. 덱스 자신의 사회관계망서비스(SNS)

덱스는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 별도의 설명없이 여러 장의 사진을 게재했다. 특별한 메시지 없이 공개된 게시물이었지만, 자연스러운 일상을 담은 콘텐츠는 팬들의 이목을 끌었다.

공개된 사진 속 덱스는 흰 티와 청바지를 매치한 캐주얼한 차림으로 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 검정색 모자와 안경까지 착용해 편안한 분위기를 연출했다. 이번 콘텐츠를 통해 휴식기를 보내고 있는 그의 근황을 엿볼 수 있었다.

특히 이번 게시물은 벌크업이 된 듯한 그의 근황으로 화제가 되고 있다. 일부 누리꾼들은 “몸 많이 좋아졌다”, “이렇게나마 얼굴보니 좋다”, “안 본 사이 몸이 더 커진 듯”라는 등의 댓글을 통해 반가움을 드러냈다.

앞서 덱스는 2026년 6월 자신이 운영하는 구독자 약 116만 명 규모의 유튜브 채널의 영상 설명을 통해 당분간 채널 운영을 쉬겠다는 계획을 직접 밝혔다. 그는 “많은 고민 끝에 유튜브를 잠시 쉬어가기로 했다”며 “더 좋은 모습으로 다시 찾아뵙겠다”고 전했다.

한편 덱스는 예능 ‘솔로지옥2’를 통해 인지도를 높인 이후 다양한 방송에서 활약을 이어왔다. 휴식에 들어간 이후에도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있는 덱스가 앞으로 어떤 활동으로 복귀할지 관심이 이어지고 있다.

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