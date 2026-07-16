MBK "홈플러스 회생 위해 2000억 전액 연대보증"…김병주 회장 결단

MBK파트너스와 김병주 MBK 회장이 홈플러스 회생을 위한 2000억원 규모의 긴급 운영자금(DIP) 조달을 위해 대출금 전액에 대한 연대보증을 제공하기로 했다.

MBK파트너스는 16일 입장문을 내고 "김병주 회장과 MBK파트너스는 홈플러스 회생에 필요한 2000억원 규모의 긴급 운영자금에 대해 전액 연대보증을 제공하기로 결정했다"고 밝혔다.

다만 MBK는 "현재까지는 홈플러스 주채권단인 메리츠금융의 이사회 의결이 이뤄지지 않은 상태"라며 자금 지원이 최종 확정된 것은 아니라고 선을 그었다.

이어 "홈플러스가 파산 위협에서 벗어나 회생절차를 이어가고 경영 정상화의 불씨를 살리기 위해서는 2000억원 규모의 긴급 운영자금 확보가 반드시 필요한 상황"이라고 설명했다.

MBK는 메리츠금융이 긴급 운영자금 대출을 최종 의결할 경우 김 회장과 MBK파트너스가 해당 대출금 전액에 대해 직접 연대보증을 제공할 예정이라고 밝혔다.

또 "홈플러스 회생절차 개시 전후를 통틀어 사재 출연과 현금 지원, 연대보증 등을 통해 이미 약 4000억원 규모의 재정 지원을 제공했다"며 "이번 2000억원 추가 연대보증까지 더하면 김병주 회장과 MBK파트너스가 부담하는 재무적 규모는 총 6000억원에 이른다"고 강조했다.

MBK는 회생절차가 이어질 경우 홈플러스가 계속기업으로서의 가치를 유지하며 경영 정상화를 추진할 수 있고, 새로운 투자자 유치를 통한 인수합병(M&A)도 가능해질 것으로 기대하고 있다.

MBK는 "이는 홈플러스뿐 아니라 임직원과 협력업체, 납품업체, 채권자 등 모든 이해관계자들에게도 중요한 의미를 갖는다"며 "회생을 통해 이해관계자들의 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

메리츠금융은 이날 이사회에서 홈플러스에 대한 2000억원 규모의 긴급 운영자금 지원안을 심의한다.

앞서 서울회생법원은 홈플러스의 회생절차 폐지를 결정했지만 즉시항고 기한인 20일까지 2000억원의 긴급 운영자금을 확보하면 회생절차를 다시 심리할 수 있다는 여지를 남겼다.

지원안이 의결되고 실제 자금이 집행되면 홈플러스는 법원에 즉시항고를 제기해 회생절차 재개를 추진할 계획이다.

<뉴시스>

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