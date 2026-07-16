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임창정 "노래 부르는데 관객들 다 나가…평생 먹을 욕 다 먹었다"

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가수 임창정이 가요대상 수상 당시 겪었던 뜻밖의 일화를 공개한다.

 

임창정은 17일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능 프로그램 '금타는 금요일' 30회에 출연한다.

임창정. TV조선
임창정. TV조선

이날 방송에서 임창정은 오프닝 무대로 히트곡 '소주 한 잔'을 부른다.

 

출연진이 "존재 자체가 하나의 장르"라고 감탄하자 임창정은 "TV를 보면서 한번 만나고 싶었던 친구들이다. 저는 오늘 여러분들의 노래를 들으러 나왔다"며 기대감을 드러낸다.

 

방송에서는 임창정의 노래를 주제로 한 데스매치도 펼쳐진다.

 

임창정은 고음과 긴 호흡이 필요한 자신의 곡에 대해 "라이브를 했다가는 가수 생명이 잘못될 수도 있다. 목이 가거나, 못해서 소문이 날 수도 있다"고 말한다.

 

손빈아는 임창정의 가요대상 수상곡 '그때 또 다시'를 선곡한다. 그는 "어차피 어려울 거면 가요대상을 탄 곡으로 승부를 보겠다"며 트로트 창법을 덜어낸 발라드 무대를 선보인다.

 

임창정은 '그때 또 다시'와 '결혼해줘'의 연이은 히트로 가요대상을 받았던 당시의 일화도 전한다.

 

그는 "그때 평생 먹을 욕을 다 먹었다"며 "노래를 부르는데 관객들이 다 나가더라"고 털어놓는다.

<뉴시스>


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