경북도, 기업 수요 기반 인재 양성, 직무교육·실습 강화

경북도가 지역 기업이 필요로 하는 인재를 지역 대학에서 양성해 취업과 정주로 이어지도록 하는 '기업 수요 기반 인재 양성 체계' 구축에 속도를 낸다.

도는 15일 경북연구원에서 '지역 기업 인력수요 및 중장기 채용 전망 분석 연구용역' 최종 보고회를 열고 연구 결과를 바탕으로 기업 인력 수요에 대응한 직무 중심 교육과 산학협력, 현장실습을 강화하기로 했다.

경북도청사 전경. 경북도 제공

용역에서는 지역기업 118곳과 28개 대학, 학생을 대상으로 산업별 인력 수요와 공급구조를 분석하고 대학생 취업 희망을 조사했다.

연구 결과 인력 문제는 단순한 부족이 아니라 산업별·직무별 수요와 대학 공급 간 구조적 불일치, 학생 선호도 및 현장 역량 요구 등 상호 불일치로 조사됐다.

이런 문제를 해소하기 위해서는 직무 중심 교육체계 전환, 산학협력 및 현장실습 강화, 일반·전문대학 역할 분담, 취업·정주 연계 통합 전략 등이 필요한 것으로 나타났다.

또 즉시 투입이 가능한 인재, 현장 경험이 많은 인재 양성에 초점을 맞추고 취업률·정착률 등 성과 지표를 통해 정책의 실행 가능성과 지속 가능성을 높여야 하는 것으로 분석됐다.

도는 용역 결과를 바탕으로 산업별 인재 양성 규모를 재설계하고 계약학과 등 기업 맞춤형 교육과정을 확대하는 등 지역기업이 필요로 하는 인재를 안정적으로 공급할 수 있도록 지원할 계획이다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 "대학은 기업 현장의 인력 수요를 중심으로 교육체계를 바꾸지 않으면 살아남기 어렵다"며 "기업이 필요로 하는 인재를 양성하는 대학에 재정을 적극 투입하겠다"고 말했다.

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