모두가 이공계 주목하는 시대... ‘문과’ 뽑는 효성그룹

대다수 기업이 이공계 인재 위주로 채용을 이어가는 가운데, 효성그룹이 인문계열 전공자만을 위한 채용 절차를 만들어 주목을 받고 있다.

16일 재계에 따르면 효성그룹은 13일부터 22일까지 인문대학 및 문과대학 학사·석사 학위 취득자 또는 올해 8월 졸업 예정자를 대상으로 채용 지원 서류를 접수하고 있다. 사학·철학·미학 등 인문학 계열 또는 국어국문·영어영문 등 어학 계열 전공자만 이번 채용에 지원할 수 있다.

효성그룹이 인문계열 전공자를 대상으로 하는 채용 공고를 낸 것은 1966년 창립 이래 처음이다. 재계 전반적으로도 인문계열 전공자만 지원할 수 있는 취업 기회가 주어지는 사례는 매우 드물다.

효성그룹은 글로벌 기업으로서 인문학 소양 및 어학 실력을 겸비한 인재를 모집하기 위해 이번 채용을 실시한다고 설명했다. 이에 따라 글로벌 현장에서 업무를 수행하기 원하는 지원자는 특별 우대한다. 채용 이후 배치되는 직무에는 제한이 없다.

이번 채용에는 평소 인문학과 어학의 중요성을 강조해 온 조현준 효성그룹 회장의 경영 철학이 반영된 것으로 해석된다. 조 회장은 과거 언론 인터뷰에서 “우리 세대엔 기술이 인문학과 결합하지 않으면 성공하기 어렵다는 생각도 있다”며 “변화를 읽어내는 힘, 롤러코스터 타는 타이밍을 읽어내는 힘은 인문학에 있다”고 밝힌 바 있다.

그는 미국과 일본 유학 경험으로 영어와 일본어, 이탈리아어 등 다양한 외국어에도 능숙하며 평소 임직원에게 어학 능력을 갖추도록 독려해 온 것으로 알려졌다.

효성그룹 관계자는 “효성그룹은 매출의 80% 이상을 해외에서 거두는 글로벌 기업”이라며 “이번 채용은 인문적 소양과 어학 능력, 글로벌 사업장에서 근무하려는 열정을 갖춘 인재를 확보하기 위한 차원”이라고 강조했다.

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