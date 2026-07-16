중국 작품 출연 문제 삼자…최시원 "난 자랑스러운 대한민국 사람"

그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 중국 작품 출연 이력을 이유로 자신의 국가관을 문제 삼은 누리꾼에게 직접 입장을 밝혔다.

16일 연예계에 따르면 한 누리꾼은 전날 소셜미디어에 최시원이 출연한 중국 영화와 드라마 포스터를 올리고 "애국 배우인 줄 알았는데 실망이 크다"는 내용의 글을 남겼다.

최시원. 인스타그램 캡처

해당 게시물에는 최시원이 출연한 영화 '드래곤 블레이드'와 중국 드라마 '억만계승인' '전신설애니' 등이 언급됐다.

이에 최시원은 댓글을 통해 "저의 생각과 국가관은 제가 어디에서 공연하고 촬영하느냐로 결정되지 않는다"고 반박했다.

이어 "저는 자랑스러운 대한민국 사람이며, 대한민국의 자유와 가치, 그리고 국민으로서의 책임감을 가지고 활동하고 있다"고 밝혔다.

해외에서 활동하는 문화예술인에 대한 생각도 전했다.

최시원은 "문화와 예술은 국경을 넘어 사람과 사람을 잇는 일이라고 생각한다"며 "앞으로도 대한민국 국민으로서의 책임을 잊지 않고 좋은 활동으로 인사드리겠다"고 말했다.

한편 최시원은 최근 온라인에 악성 게시물을 올린 익명 작성자들을 상대로 손해배상 소송을 제기하는 등 법적 대응에 나섰다.

지난 13일에는 소셜미디어 플랫폼 스레드 계정을 개설했다. 최시원은 "다른 의견에도 더 귀 기울이며 배우겠다"며 우리나라의 미래에 대한 고민과 자신의 생각을 나누겠다고 밝혔다.

<뉴시스>

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