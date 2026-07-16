웰릿, 카카오 선물하기서 ‘이뮨베라X미니언즈’ 한정판 선보여

건강기능식품 브랜드 웰릿(Wellit)이 제품 ‘이뮨베라’와 일루미네이션의 ‘미니언즈’가 협업한 한정판 선물세트를 카카오 선물하기의 프로모션 영역 ‘킬러카드’를 통해 선보인다고 밝혔다.

카카오 선물하기의 ‘킬러카드’는 입점 브랜드 가운데 일부 상품을 메인 영역에 노출하는 프로모션이다.

이번 협업 제품은 카카오 선물하기에서만 한정 수량으로 판매되는 단독 상품이다. 기존 이뮨베라의 브랜드 이미지를 미니언즈 캐릭터 디자인 요소를 더한 구성이다.

구성품은 10종의 랜덤 아트워크가 적용된 이뮨베라 14포를 비롯해 전용 인형 단상자에 담긴 인형과 아크릴 듀얼 키링, 밥앤팀 스티커 10종, 선물 포장 패키지 등으로 구성됐다. 아크릴 듀얼 키링은 유니콘, 바나나, 헤드셋 3종 중 1종이 제공된다.

특히 가방을 꾸미는 이른바 ‘백꾸’ 트렌드에 활용할 수 있는 인형 듀얼 키링을 함께 제공해 MZ세대는 물론 미니언즈를 선호하는 키덜트 소비자층까지 고려했다.

웰릿 관계자는 “이뮨베라에 미니언즈만의 개성을 더해 한정판 구성을 마련했다”며 “카카오 선물하기의 주요 프로모션을 통해 소비자들에게 새로운 선물 선택지를 제공할 계획”이라고 말했다.

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