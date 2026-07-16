대구 3차 순환도로서 승용차 3대 추돌…운전자 등 4명 부상

대구의 3차 순환도로에서 승용차 3대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했다.

16일 대구 남부경찰서 등에 따르면 전날 오후 5시 35분쯤 대구 남구 대명동 3차 순환도로에서 제네시스∙레이∙그랜저 등 승용차 3대가 관련된 추돌사고가 났다.

119구급대. 연합

이 사고로 맨 앞을 달리던 레이 차량이 충격으로 전복되면서 차에 타고 있던 30대와 40대 여성 2명이 중상을 입고 인근 병원으로 이송됐다. 뒤이어 추돌한 제네시스와 그랜저 차량에 탑승하고 있던 50대 여성 2명도 경상을 입어 치료를 받고 있다.

경찰 조사 결과, 사고 당시 도로 위에서는 레이가 맨 앞에서 주행 중이었으며 그 뒤를 제네시스와 그랜저가 순서대로 따르다가 추돌이 일어난 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “부상자 모두 생명에는 지장이 없는 상태”라며 “운전자들의 음주운전 혐의는 확인되지 않았다”고 밝혔다.

경찰은 차량 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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