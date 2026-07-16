'46kg' 손나은 "데뷔 후 라면 한 개 다 먹은 적 없어"

유튜브 채널 ‘유튜브 하지영’ 화면 캡처

그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 데뷔 이후 처음으로 라면 한 개를 모두 먹은 일화를 공개하며 오랜 자기관리 습관과 최근의 고민을 털어놨다.

손나은은 지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘유튜브 하지영’의 김부장 특집! 손나은 “윤경호 최대훈 소지섭 선배님 연기 보는데 손이 덜덜 떨렸어요!!” 편에 출연해 자신의 식습관에 대해 솔직하게 이야기했다.

이날 하지영과 함께 편의점을 찾은 손나은은 “오늘은 치팅데이 같은 느낌으로 편의점에서 먹고 싶은 걸 골라보자”는 제안에 “진짜 솔직하게 말하면 데뷔 이후 혼자 라면 한 봉지를 끓여 먹거나 컵라면 한 개를 다 먹어본 적이 없다”고 밝혔다.

이어 “먹으면 안 되겠다는 생각이 들어서 정말 먹고 싶을 때도 다른 사람이 먹는 라면을 한 입 정도만 얻어먹었다”고 설명했다.

포털 프로필 기준 키 167.9cm, 몸무게 46kg으로 알려진 손나은은 “어릴 때부터 나 자신에게 굉장히 엄격했다”며 꾸준한 자기관리 비결을 전했다.

두 사람은 편의점에서 라면과 간식을 고르며 평소 식단에 대해서도 이야기를 나눴다. 하지영은 “나는 야채와 고기 위주로 먹고, 밥도 잘 안 먹는다”고 말했고, 이에 손나은은 “나보다 더 철저하다”며 놀라워했다.

이어 하지영은 “조금 덜 엄격해도 될 텐데 그게 잘 안 되는 것 같다. 남들은 괜찮은데 본인이 혼자 지쳐버리는 것 같아 안쓰럽다”고 말했다. 이에 손나은은 “그게 요즘 내 스트레스”라고 솔직하게 고백했다.

손나은은 SBS TV 금토극 ’김부장“ 촬영 당시를 떠올리며 “겨울이라 너무 추웠고 액션 촬영까지 하다 보니 몸이 정말 힘들었다. 라면이 너무 당겨서 편의점에서 스태프들과 큰 컵라면을 사 먹었는데, 그때 처음으로 한 개를 다 비웠다”고 회상했다.

오랜 기간 철저한 식단 관리를 이어온 손나은은 이번 인터뷰를 통해 자기관리에 대한 부담감과 현실적인 고민, 그리고 촬영 현장에서의 소소한 일화를 함께 전하며 팬들의 공감을 얻었다.

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