트럼프 "해군 재건위해 韓기업 검토"…한화 "한국 역량 美 이전"

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지 시간) 미 해군력 재건을 위해 한국 기업 등 관련 기업과 협력하고, 해외 군함 구매도 추진할 계획이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 미국 펜실베이니아주 칼라일의 미 육군 전쟁대학에서 열린 국방 및 혁신 회의에서 "우리는 해군을 재건해야한다"며 "따라서 우리는 한국과 여러나라의 기업들 중 일부를 살펴볼 것"이라고 말했다.

이어 "그들은 선박 분야에서 우리와 협력하고 있고, 우리 또한 직접 건조할 것이다"고 부연했다.

해외에서 건조된 군함을 구매하는 방안 역시 추진할 방침이라고 확인했다.

트럼프 대통령은 "우리는 또한 해외에서 제작된 일부 함선도 구매할 예정이다"면서 "함선을 많이 확보하게 될 것이다"고 했다.

그는 "우리 해군에는 아주 많은 함선이 필요하다"며 "우리는 세계 최강의 해군을 보유하고 있음에도 우리 함선들은 노후화 되고 있고, 우리는 사실상 그 산업에서 손을 뗐다"고 말했다.

실제 트럼프 대통령은 지난달 주요 7개국(G7) 정상회의와 지난 7일 북대서양조약기구(나토·NATO) 정상회의를 계기로 이재명 대통령을 직접 만나 조선협력 문제를 거듭 논의했다.

이 대통령은 트럼프 대통령이 "미국 군함 10척을 신속히 건조할 수 있느냐"고 물은 사실을 공개했으며, 양 정상은 구체 방안 검토를 위한 실무 협의를 이어가기로 한 것으로 전해졌다.

실제 미 국방부(전쟁부)와 해군은 최근 HD현대중공업과 한화오션 등 국내 조선사들에 전투함과 급유함에 대한 정보 요청(RFI)을 보낸 사실이 알려지기도 했다.

다만 한미간 선박 구매 계약이 체결되기 위해서는 미 해군 함정을 외국 조선소에서 건조하는 것을 금지한 '번스-톨레프슨법'을 넘어서야 한다.

미국 내에서는 한화 필라델피아조선소(필리조선소) 등을 활용한 양국간 조선 협력이 기대를 모으고 있다.

이날 트럼프 대통령 앞에서 발언 기회를 얻은 마이클 쿨터 한화디펜스USA 대표는 "한국에 있는 우리 조선소는 한주 약 한척의 선박을 건조한다"면서 "우리는 그러한 역량을 필라델피아조선소로 가져올 계획"이라고 강조했다.

이어 "트럼프 대통령께서 누구보다도 이를 잘 알겠지만, 군함이 전투를 승리로 이끌고 조선소가 전쟁을 승리로 이끈다"며 "우리는 필라델피아의 위대한 전통을 되살릴 것이다"고 했다.

그러면서 "필라델피아는 이 나라의 고향이자 해군의 고향이며 최초의 호위함이 건조된 해군 조선소의 고향이다. 이곳은 미국 조선업을 다시 위대하게 만들 집이 될 것이고, 우리가 그 일부가 될 수 있어 매우 기쁘다"고 덧붙였다.

이 발언을 들은 데이브 맥코믹(공화·펜실베이니아) 상원의원은 "2년 전만 해도 연간(건조량이)1척에 불과했지만, 이제 그 목표가 연간 20척으로 늘어났다"면서 "이는 조선 산업에 대한 정책적 지원과 중점적 추진 덕분에 이뤄졌으며, 아직 목표에 도달하지는 못했지만 엄청난 진전을 이뤘다"고 칭찬했다.

<뉴시스>

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