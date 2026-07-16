황광희, 서인영 욕설 논란 언급…"입 열 수 없는 상황 많았다"

방송인 황광희가 가수 서인영에게 고마움을 전했다.

15일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 황광희가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

방송인 황광희. 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

영상에서 황광희는 서인영이 자리를 비우자 "인영 누나한테 너무 감사하다. 좋은 기회를 주셔서 정말 감사하다"고 말했다.

그는 "누나가 없으니까 이런 말을 하는데 진짜 좋은 선배님이다. 저는 누나가 욕설 파문에 휩싸였을 때 그 상황이 저한테도 다 들어왔다"고 떠올렸다.

그러면서 "우리는 입을 열 수 없는 상황이 정말 많다. 그런데 누나가 그런 일을 겪게 돼 마음이 너무 안 좋았다"고 털어놨다.

황광희는 "누나가 다시 한번 재기하길 바랐다. '개과천선 서인영'을 통해 다시 시작하는 모습을 보며 박수를 쳤다"며 "이게 일회성 해프닝으로 끝나는 게 아니라 계속 이어졌으면 좋겠다고 생각했다. 이렇게 지켜볼 수 있는 것만으로도 너무 기뻤다"고 말했다.

한편 서인영은 2017년 해외 로케이션 촬영장에서 스태프에게 욕설을 쏟아내는 모습이 담긴 영상이 공개되면서 논란을 빚은 바 있다.

<뉴시스>

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