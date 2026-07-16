“헤어드라이어 켠 순간 ‘쩍’”…비 젖은 신발 망치는 최악의 습관

“헤어드라이어 켠 순간 ‘쩍’?”

비에 젖은 신발은 헤어드라이어와 난방기 등 뜨거운 바람을 피해야 한다. 끈과 깔창을 분리하고 흡수지를 넣어 통풍이 잘되는 그늘에서 말린 뒤, 신발 안쪽까지 완전히 건조됐는지 확인해야 한다. 클립아트코리아

비에 흠뻑 젖은 운동화를 빨리 말리려고 헤어드라이어부터 켜는 경우가 많다. 뜨거운 바람을 가까이 쐬면 고무와 접착 부위가 손상돼 밑창이 휘거나 벌어질 수 있다.

나이키는 신발을 헤어드라이어 열에 오래 노출할 경우 고무와 접착제 등이 손상될 수 있다고 안내한다. 아디다스 역시 건조기와 뜨거운 바람, 강한 직사광선을 피하고 실온에서 자연 건조할 것을 권한다.

겉면이 보송해 보여도 신발 안쪽에는 습기가 남아 있을 수 있다. 특히 깔창 아래와 발가락이 닿는 앞부분은 물기가 오래 머무는 곳이다. 덜 마른 신발을 그대로 신거나 신발장에 넣으면 냄새와 곰팡이가 생길 가능성이 커진다.

건조 방법은 소재와 접착 방식에 따라 달라진다. 신발 안쪽의 관리 표시와 제조사 안내를 먼저 확인한 뒤 내부까지 충분히 말리는 것이 좋다.

◆운동화, 끈·깔창부터 빼야

젖은 운동화는 마른 수건으로 겉면의 물기부터 닦는다. 흙이나 오염물이 묻었다면 세게 문지르기보다 부드러운 솔이나 천으로 가볍게 제거한다.

신발끈과 깔창은 빼서 따로 말린다. 깔창을 넣어둔 채 건조하면 공기가 잘 통하지 않아 안쪽에 습기가 남고 마르는 시간도 길어진다.

신발 안에는 키친타월이나 잉크가 없는 흰 종이처럼 물을 잘 흡수하는 소재를 넣는다. 종이가 흠뻑 젖으면 새것으로 갈아줘야 수분을 계속 빨아들일 수 있다. 형태가 무너지지 않을 정도로만 채운 뒤 바람이 잘 통하는 그늘에 둔다.

선풍기나 서큘레이터로 뜨겁지 않은 바람을 보내면 건조 시간을 줄이는 데 도움이 된다. 신발 입구를 벌리고 바람이 안쪽까지 들어가도록 놓는 것이 중요하다. 나이키도 깔창을 분리하고 종이를 넣은 뒤 통풍이 잘되는 곳이나 선풍기 근처에서 말리는 방법을 권한다.

헤어드라이어와 히터, 고온의 의류 건조기는 피하는 게 안전하다. 아디다스는 운동화를 건조기에 넣거나 강한 햇볕 아래 두면 높은 열로 신발이 휘거나 손상될 수 있다고 설명한다. 운동화는 겉과 안쪽이 모두 마른 것을 확인한 뒤 끈과 깔창을 다시 끼워야 한다.

냄새가 난다고 탈취제부터 뿌리는 것도 근본적인 해결책은 아니다. 향으로 냄새를 덮기보다 깔창 아래와 신발 앞쪽에 남은 습기를 먼저 없애야 한다.

◆가죽 구두, 뜨거운 바람에 수축·변형 우려

가죽 구두와 샌들은 젖은 상태에서 강한 열을 받으면 수축하거나 형태가 변할 수 있다. 가죽이 고르게 마르지 않아 표면이 뻣뻣해질 가능성도 있어 헤어드라이어와 난방기, 직사광선을 이용해 바짝 말리는 방식은 피해야 한다.

아디다스는 가죽 신발을 뜨거운 바람으로 말리면 가죽이 수축하거나 손상될 수 있다며 실내에서 천천히 건조하라고 안내한다. 클락스도 가죽 부츠를 라디에이터 등 직접적인 열원에서 떨어진 곳에 두고 자연 건조할 것을 권고한다.

먼저 마른 천으로 겉면의 물기와 오염물을 닦는다. 신발이 흠뻑 젖었다면 흡수지를 넣어 수분을 빼고, 종이가 젖을 때마다 교체한다. 물기가 어느 정도 빠진 뒤 슈트리를 사용하면 가죽이 마르는 동안 형태가 무너지는 것을 줄일 수 있다.

가죽 전용 크림이나 보호제는 신발이 충분히 마른 뒤 사용한다. 스웨이드와 누벅에는 일반 가죽용 크림을 바르면 색과 질감이 달라질 수 있다.

제품 설명을 확인하고 눈에 잘 띄지 않는 부분에 먼저 시험하는 것이 안전하다. 클락스도 가죽용 보습제는 깨끗하고 마른 신발에 바르고, 스웨이드와 누벅에는 사용하지 말라고 안내한다.

◆방수 레인부츠도 안쪽은 축축

레인부츠와 젤리슈즈는 겉면이 빗물을 막더라도 내부 습기까지 없애주지는 않는다. 발에서 나온 땀이나 부츠 입구로 들어간 빗물이 안쪽에 남을 수 있다.

부츠를 기울여 내부에 고인 물을 뺀 뒤 마른 수건으로 안쪽을 닦는다. 목이 긴 제품은 흡수지를 깊숙이 넣고 젖을 때마다 교체한다. 부츠 입구를 벌려 공기가 드나들게 하면 안쪽까지 말리는 데 도움이 된다.

고무 소재 역시 강한 햇볕이나 열원 가까이에 오래 두면 품질과 색상이 달라질 수 있다. 프랑스 부츠 브랜드 에이글은 고무 부츠를 햇볕과 난방기에서 떨어진 곳에 두고 자연 건조한 뒤 서늘하고 건조한 장소에 보관하라고 안내한다.

비에 젖은 운동화에 헤어드라이어의 뜨거운 바람을 쐬면 밑창과 접착 부위가 손상될 수 있다. 끈과 깔창을 분리한 뒤 흡수지를 넣어 그늘에서 말리는 게 좋다. ChatGPT 생성 이미지

덜 마른 신발을 신발장에 바로 넣으면 습기가 빠져나가지 못해 곰팡이가 생길 수 있다. 미국 환경보호청(EPA)은 젖은 물건과 자재를 24~48시간 안에 말릴 것을 권고한다. 신발에 한정된 기준은 아니지만, 젖은 물건을 오래 방치하거나 밀폐된 공간에 보관하지 말라는 취지다.

신발장에 넣기 전에는 겉면뿐 아니라 깔창 아래와 신발 앞쪽까지 완전히 말랐는지 확인해야 한다. 제습제는 건조가 끝난 신발과 신발장 내부의 습기를 줄이는 보조 수단일 뿐, 흠뻑 젖은 신발을 말리는 용도로 사용해서는 안 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지