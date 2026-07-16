이철우 경북지사, 민선 9기 첫 기업인 회동... 에코프로 이동채 창업주 만나

이철우 경북도지사는 민선 7기 취임이후 첫 기업인 회동의 일환으로 이동채 에코프로그룹 회장을 만나 이차전지 경쟁력 강화전략 등에 대한 다양한 의견을 나눴다.

경북도는 15일 포항 영일만산단 소재 에코프로이노베이션 본사에서 ‘경북도 – 에코프로 비즈니스 간담회’를 가졌다고 밝혔다.

이날 간담회에는 이철우 경북도지사, 이동채 에코프로그룹 회장, 박용선 포항시장, 양금희 경북도 경제부지사 등이 참석했다.

이날 간담회에서는 경북과 에코프로의 협력 성과를 되짚고, 이차전지 산업 경쟁력 강화를 위한 공동 프로젝트 추진 방안 등을 논의했다.

경북도는 15일 에코프로이노베이션 본사에서 ‘경북도 – 에코프로 비즈니스 간담회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

◆경북도 – 에코프로 8년간 협력으로 이차전지 산업 기반 구축

경북도와 에코프로의 협력은 2016년 경북도와 포항시가 에코프로와 리튬이차전지 생산공장 건립을 위한 1500억 원 규모의 투자양해각를 체결하며 본격화됐다.

이후 에코프로는 2017년 에코프로GEM의 1공장 착공, 2021년 포항캠퍼스 완공에 이어, 2025년에는 4캠퍼스를 본격 가동하며 연간 양극재 27만t생산체계를 구축했다.

지난 8년간 에코프로가 포항에 투자했거나 투자 예정인 금액은 4조9000억 원에 달한다. 고용(예정)인원은 3700명에 이르며, 포항시 전체 수출에서 이차전지가 차지하는 비중도 2015년 1%에서 2023년 38.5%로 크게 확대됐다.

에코프로의 투자와 함께 포항 이차전지 산업도 빠르게 성장했다. 2019년 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구를 시작으로, 2023년 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지, 2024년에는 기회발전특구로 잇따라 지정됐다. 기회발전특구에는 9개 기업이 총 7조8000억원 규모의 투자를 계획하고 있다. 이 가운데 에코프로가 3조원 이상을 투자하는 최대 투자기업이다.

이차전지 산업은 철강과 함께 포항을 대표하는 핵심 산업으로 자리매김하며 지역 산업구조 다변화와 경제 활성화에 중요한 역할을 하고 있다. 에코프로는 이러한 이차전지 산업 생태계 조성과 성장의 중심축으로 평가받고 있다.

경북도는 15일 에코프로이노베이션 본사에서 ‘경북도 – 에코프로 비즈니스 간담회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이철우 도지사, 이동채 에코프로 회장, 박용선 포항시장).

◆민관협력 1.0 ‘기업 친화 경북’에서 민관협력 2.0 ‘기업 동행 경북’으로 진화한 경제 정책 어젠다

이철우 도지사는 기업 지원을 넘어 기업과 함께 프로젝트를 기획하고, 인프라와 연구개발(R&D) 분야에 공동 투자하는 새로운 민관협력 모델의 필요성을 강조했다.

이 지사가 전통적인 관과 기업의 관계를 뛰어넘어, 관과 기업이 공동체가 되어 메가프로젝트들을 추진할 것을 제시한 것은 민선 8기부터 누적된 정책금융 활용 노하우와 실적이 반영된 결과로 보인다.

경북은 민선 8기부터 정책금융을 활용해 기업과 공동으로 메가프로젝트를 성사시켜왔다. 지역활성화투자펀드 전국 1호 사업인 구미 청년 드림타워, 4호 사업인 경주 강동 수소연료전지 발전사업, 착공을 눈앞에 두고 있는 포항 40MW급 데이터센터 사업 등이 대표적이다.

이 지사가 민선 9기 핵심공약으로 경북투자금융주식회사 설립을 제시하며 보조금 집행을 넘어 지역의 투자판을 설계하는 역할을 강조한 만큼, 기업과 다양한 프로젝트를 공동으로 기획하고 투자하는 관계로 발전해야 한다는 비전이 반영된 것이다.

간담회에서는 경북도와 에코프로가 다양한 프로젝트들을 속도감 있게 추진하기 위한 공동기획 TF의 출범과 영일만 이차전지 염폐수 전용 처리장 구축, 5성급 호텔·리조트 합작 건립 등 다양한 아이디어 등이 논의됐다.

이 지사는 이차전지 염폐수 처리 인프라 공동 투자 프로젝트에 대해 “이차전지 산업 경쟁력 강화뿐만 아니라 환경 측면에서도 속도를 내야 할 프로젝트”라면서 단순히 이차전지 기업만의 과제가 아니라 경북의 과제인 만큼 적극적 역할을 할 것이라 강조했다.

또한 “전력자급률이 가장 높은 지역에서 사업하는 기업이 전력 요금으로 어려움을 겪는 실정인데 지역 산업 육성을 기대할 수 있겠느냐”며 지역별 전기요금 차등제의 조속한 시행을 통해 지역 기업의 성장을 제도적으로 뒷받침하는 것이 지방소멸을 막는 길이라고 목소리를 냈다.

◆경북도-에코프로, 공동 프로젝트 추진으로 상생협력 강화

이날 간담회는 단순히 기업의 애로사항을 청취하는 자리가 아니라 함께 프로젝트를 논의하는 비즈니스 간담회라는 점에서 특별했다. 이차전지 산업은 2024년부터 전기차 캐즘, 중국산 저가 제품 확산 등으로 어려움을 겪고 있다. 산업용 전기요금 인상에 따른 원가 부담도 발목을 잡는다.한편 경북은 전통 제조업의 후퇴와 지방 소멸이라는 위기를 겪고 있다. 경북과 에코프로가 서로의 위기를 함께 돌파하기 위해 공동으로 프로젝트를 기획하고 투자하기로 했다는데 의의가 있다.

이동채 에코프로 회장은 “민선 9기 출범 이후 첫 기업 방문지로 에코프로를 찾아주신 이철우 도지사와 박용선 시장께 진심으로 감사드린다"며 "에코프로는 앞으로도 지역에 뿌리를 둔 향토기업으로서 지역경제의 지속가능한 성장과 양질의 일자리 창출에 앞장서며, 지역사회와 함께 성장하는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

박용선 시장은“에코프로가 이차전지 소재 분야 1위 기업으로 도약할 수 있도록 포항시가 지원과 협력을 아끼지 않겠다”며,“기업 경영 과정의 어려움은 포항시가 앞장서서 해결하겠다”고 밝혔다.

이날 이철우 지사는“민선 7~8기가 기업 친화 경북, 민관협력 버전 1.0이었다면, 민선 9기는 기업 동행 경북 민관협력 버전 2.0이다”며, “기업이 필요로 하는 것을 단순히 보조하는 것을 넘어, 이제는 함께 기획하고 투자하는 시대가 와야 한다”고 강조했다.

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