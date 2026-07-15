검색

정성호, 보완수사권 폐지 관련 “약자 대상 범죄가 수천건… 억울한 1% 피해자 없도록 해야”

관련이슈 디지털기획

입력 :
안경준 기자 eyewhere@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

정성호 법무부 장관이 15일 검찰의 보완수사권 폐지 논의와 관련해 “억울한 1%의 피해자가 없도록 하는 게 중요하다”고 강조했다.

 

정 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체 회의에서 과거 김학의 전 법무부 차관의 ‘별장 성 접대 의혹’ 사건 등 수사에서 검찰이 사건을 은폐하려 했다는 조국혁신당 박은정 의원의 지적에 “정말 문제 되는 건 사회적 약자들을 대상으로 하는 사기 범죄”라며 이같이 답했다. 

 

정성호 법무부 장관이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 생각에 잠겨 있다. 뉴시스
정성호 법무부 장관이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 생각에 잠겨 있다. 뉴시스

정 장관은 “과거 김학의 사건 등은 검사가 연루된 부끄러운 사건”이라며 “당시 정치권력과 검찰이 결탁해 제 식구 감싸기를 해 사건을 무마했고, 피해자들의 하소연이 은폐됐던 것을 잘 알고 있다”고 말했다. 그러면서 “저런 사건이 있었을 때 검찰과 지금 검찰은 다르고, (앞으로) 공소청과 중수청으로 나뉘어져 검찰은 독자적으로 수사를 개시할 수도 없고 인지할 수도 없다”고 짚었다.

 

이어 “검찰 수사권 자체를 박탈한다고 하면 그 과정에서 피해자들의 권리와 국민의 기본적 인권이 충실하게 보호될 수 있는 제도적 장치를 저는 요구하는 것”이라며 “국회의원들이 수사 현실을 냉정하고 객관적으로 봐주면 좋겠다”고 강조했다.

 

정 장관은 특히 정치 관련 사건은 일부에 불과하지만 사회적 약자 대상 범죄는 수천건이 넘게 발생하고 있다며 “경찰의 사건 처리를 스크리닝해 피해자의 권리가 최대한 보장될 수 있도록 세밀하게 제도를 만들어 달라”고 요구했다.

 

정 장관은 아울러 경찰이 수사한 모든 사건을 검찰이 넘겨받아 검토하는 전건 송치 제도의 필요성을 주장하면서 “검찰이 다시 리뷰할 수 있다는 자체만으로도 경찰의 자의적 수사를 제어할 수 있을 것”이라고 했다.


안경준 기자 eyewhere@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아이들 미연, 여신 미모에 섹시미까지 장착…글래머 몸매
  • 아이들 미연, 여신 미모에 섹시미까지 장착…글래머 몸매
  • 문가영, 휴대폰 속 얼굴 옆에서도 굴욕 없는 미모
  • 에스파 윈터, 금발 차도녀로 변신…도도한 분위기 미모
  • 웬디, 놀라운 스키니 몸매