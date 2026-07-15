[속보] 국힘, ‘미성년 성매매 혐의’ 최영중 청주시의원 제명

국민의힘 충북도당이 미성년 성매매 혐의로 경찰 수사를 받는 최영중 청주시의원에 대해 제명 절차를 진행한다.

15일 오전 경찰이 충북 청주시의회에서 아동 성매매 혐의로 수사를 받고 있는 최영중 시의원 집무실에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 청주=뉴시스

국민의힘 충북도당 윤리위원회는 15일 오후 긴급회의를 소집해 최 시의원의 제명을 의결했다. 윤리위는 최 시의원의 혐의 관련 언론 보도, 개인 입장문 등을 검토한 뒤 이번 사안이 매우 엄중하다고 판단해 당헌·당규에 따라 이같이 결정했다고 밝혔다.

국민의힘 충북도당은 20일 운영위원회를 열어 최 시의원에 대한 제명 절차를 마무리할 방침이다. 최 시의원은 6·3 지방선거에서 당선된 초선이다.

앞서 이날 오전 청주청원경찰서는 최 시의원의 아동·청소년 성매매와 성착취물 제작 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다. 경찰은 최 시의원 사무실과 지역구 사무실, 자택, 차량 등을 압수수색해 컴퓨터 하드 디스크를 비롯한 디지털 저장장치 등 관련 자료를 확보했다.

경찰에 따르면 최 시의원은 2024년 10월부터 지난해 10월까지 2, 3차례 차량과 모텔 등에서 미성년자인 중학생과 성관계를 하고, 성관계 장면을 촬영한 혐의를 받는다.

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