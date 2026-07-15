천마 유래 천연성분 ‘살리제닌’, 비만으로 인한 당뇨 잡는다

천마에 들어있는 천연 성분인 ‘살리제닌’이 비만으로 인한 인슐린 저항성을 개선하고 당뇨 예방 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다.

국립산림과학원과 중앙대학교 공동연구팀은 비만 환경을 만든 세포 실험에서 이같은 결과를 도출했다고 15일 밝혔다.

땅속 천마 사진. 국립산림과학원 제공

살이 찌면 몸 안에서 인슐린에 대한 반응이 떨어지는 ‘인슐린 저항성’이 생기기 쉽다. 이는 흔히 당뇨병이라 부르는 ‘제2형 당뇨병’으로 이어질 위험이 크다.

연구팀은 과도한 지방이 장(腸) 세포를 손상시키고 혈당을 조절하는 주요 호르몬인 ‘GLP-1’의 분비를 줄어들게 한다는 사실을 발견했다. GLP-1은 인슐린 분비를 촉진해 혈당을 낮추는 핵심 호르몬이다.

연구팀이 천마의 핵심 성분인 살리제닌을 투여하자 손상됐던 장 세포의 스트레스가 줄어들고 세포 내 노폐물을 청소하는 ‘자가포식’ 작용이 활발해져 줄어들었던 GLP-1 분비량이 다시 회복됐다.

살리제닌 치료를 받은 장 세포의 분비물을 근육세포에 주입한 결과 근육세포의 인슐린 반응성이 높아지고 포도당 흡수율도 크게 증가하는 치료 메커니즘도 밝혀냈다. 이는 세계 최초라고 연구팀은 설명했다.

이경태 국립산림과학원 산림미생물이용연구과 박사(사진)는 “이번 연구는 산림 자원인 천마가 국민 건강을 위협하는 비만·당뇨 등 대사질환 예방에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 그 과정을 명확히 밝힌 데 의미가 있다”며 “앞으로 동물실험 등 추가 검증을 거쳐 기능성 식품이나 의약품 소재로서 인정받고 관련 기술을 기업에 이전하는 등 상용화에 나서겠다”고 말했다. 연구 결과는 세포생물학 분야의 국제 학술지 티슈앤셀(Tissue & Cell)에 게재됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지