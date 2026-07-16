[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 16일 (목요일) 66년생 갈림길을 스스로 타개해 나갈 수밖에는 없다

96년생 은근슬쩍 넘어가기는 힘들 것이다. 84년생 자신의 본분에나 충실하라. 72년생 구하는 대로 주머니에 깊숙이 넣자. 60년생 주어진 시간을 효율적으로 활용해야 성공한다. 48년생 적당한 선에서 덮어두는 것이 좋을 듯하다. 36년생 남을 푸대접하면 자신도 푸대접받는다.

97년생 남의 부탁을 들어줄 때는 흔쾌히 들어주어라. 85년생 먼 곳에서 좋은 소식 들린다. 73년생 중요한 일이 지연될수록 압박이 커진다. 61년생 현실을 파악해야 궁색함을 타개할 수 있다. 49년생 여유와 양보로 격을 높인다면 길하다. 37년생 실수를 덮어두려고 하다가 일이 커진다.

98년생 보다 담대한 이미지로 변신하는 것이 먼저다. 86년생 운이 대길하니 일의 성과가 좋겠다. 74년생 상대를 파악하기 힘들 때는 얼굴을 보라. 62년생 비슷한 분야의 사람들과 친하게 지내라. 50년생 우유부단할수록 손해가 커진다. 38년생 복잡한 곳에서 분실사고를 당할 우려가 다분하다.

99년생 조기에 목적을 달성하고 싶은 것은 모든 이의 바람. 87년생 저자세로 나가는 것이 유리하다. 75년생 주변에서 도와주려 해도 노력 없이 안된다. 63년생 일관성이 결여된 행동을 취해 궁지에 몰린다. 51년생 타인의 말에 따라 기분이 달라진다. 39년생 한치 앞을 내다보기 힘든 것이 현실이다.

00년생 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다. 88년생 구설수 있으니 언행 주의하라. 76년생 마음을 비우면 즐거운 시간을 보낸다. 64년생 투자는 큰 욕심부릴 때가 아니다. 52년생 게으른 모습으로 임한다면 낭패 당하기 쉽다. 40년생 자손에 경사가 있으니 마음은 구름 위를 난다. 28년생 한발 앞서 생각하고 준비하는 자세로 임하자.

01년생 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라. 89년생 자업자득이다. 베푼 만큼 받는다. 77년생 말해도 괜찮은 농담과 아닌 것을 분간해라. 65년생 생존경쟁의 사회임을 절실히 인식한다. 53년생 배움의 시기란 따로 없음을 명심하라. 41년생 자존심도 중요하지만 꺾는 일도 상당히 중요하다. 29년생 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다.

02년생 동남방에서 귀인이 나타난다. 90년생 손해와 이익이 비슷한 하루이다. 78년생 생각의 폭을 넓힌다면 선택의 폭도 늘어난다. 66년생 갈림길을 스스로 타개해 나갈 수밖에는 없다. 54년생 친목을 우선으로 교섭하여 입지를 굳혀라. 42년생 빌려주고 나면 받기가 어려우니 빌려주지 마라. 30년생 자기가 할 일은 자기 스스로 처리하라.

03년생 처리할 업무가 벅차도 묵묵히 정진하라. 91년생 전화위복의 기회가 생긴다. 79년생 경거망동하다 구설에 오르내릴 수 있다. 67년생 사소한 문제로 배우자와 다툴 수도 있다. 55년생 장점이 극대화되고 단점은 눈에 안 보인다. 43년생 사리사욕에 눈이 어두워진 사람은 피하라. 31년생 느낌이 비슷하면 아이디어가 생긴다.

04년생 벅찬 현실이지만 포기하기엔 아직 이르다. 92년생 얻는 것도 없이 분주하기만 하다. 80년생 사랑도 운이 없으면 이뤄지기 힘든 법. 68년생 우회적으로 의사를 전달하는 것도 한 방법. 56년생 동쪽에서 뺨맞고 서쪽에서 화풀이할 수 있다. 44년생 경미한 사안에 예민하게 반응하지 마라. 32년생 강한 것이 항상 부드러운 것을 지배하는 것은 아니다.

05년생 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라. 93년생 거래에 실수가 있으니 주의하라. 81년생 가치관을 확실히 하는 게 중요하다. 69년생 자신의 판단이 옳다는 증거를 확보하라. 57년생 상승국면에 접어드니 금전적인 이익이 발생한다. 45년생 자식으로 인한 고층은 누구나 있다. 33년생 경험하지 않은 것도 지금은 가까이 하자.

06년생 바닥에서 하늘을 보니 높이 짐작이 어렵다. 94년생 자포자기하면 위험하다. 82년생 전환점이 필요하다면 가까운 곳을 찾아 보라. 70년생 생각과 행동이 일치하지 않으면 일의 진행도 늦다. 58년생 거사를 앞두고 가벼이 움직이는 것은 어리석다. 46년생 가슴으로 느끼는 것이 더욱 중요하다. 34년생 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자.

95년생 발전의 기세가 강해지는 날이다. 83년생 해야될 일과 하지 말아야 될 일을 분간해라. 71년생 믿음이 약한 자는 위기상황을 벗어나기가 힘들다. 59년생 오늘 주어진 것에 충실하자. 47년생 좋은 일이 있더라도 차분하게 받아 들여라. 35년생 무사태평하게 지내지만 인재가 우려된다.

백운철학원

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