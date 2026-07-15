실수요자 전세 대출 완화 놓고 갑론을박 ‘팽팽’

정부가 가계부채 관리와 실수요자 보호라는 복합적인 정책 목표를 달성하기 위해 주택금융 정책 전반을 점검하는 공론의 장을 열었다. 전문가와 일반 시민이 참여한 토론회에서는 청년층 대출 규제 완화와 전세대출 속도 조절, 새로운 규제 수단 도입 등 쟁점이 다뤄졌다.



금융위원회는 15일 부동산 금융분야 공개토론회를 열고 현행 대출 규제에 대한 전문가와 시민 의견을 수렴했다. 이날 토론회에서는 청년 등 실수요자에 대한 대출 규제 완화 여부와 전세대출의 공적 보증 범위 설정 및 부작용 제어, 정비사업 이주비 대출 규제 완화 수준, ‘거시건전성 관리부담금’ 도입 등이 집중 논의됐다.

한국은행의 기준금리 결정을 하루 앞둔 15일 경기도 내 한 시중은행에서 시민들이 대출 상담을 기다리고 있다. 뉴스1

실수요자 대출과 관련해 정부가 지원하는 주택담보대출 기준을 낮춰야 한다는 의견과 주택 수요 자극을 우려하는 입장이 엇갈렸다. 청년층의 과도한 주거비 부담을 덜기 위해선 전반적인 대출 규제를 완화하고 신혼부부 등을 위한 정책모기지 지원을 확대해야 한다는 주장이 제기됐다. 이대열 대한주택건설협회 정책본부장은 “부모의 자산 지원 여부에 따라 주택 구매가 결정되는 세대 내 격차를 막으려면 정책대출을 축소할 것이 아니라 확대해 주거복지에 신경 써야 한다”고 강조했다. 반면 이런 규제 완화가 시장에 잘못된 신호를 줘 가수요를 촉발할 수 있다는 우려도 나왔다.



전세대출 역시 주거비 부담 완화를 위한 지원 유지 의견과 전셋값 상승 및 갭투자를 막기 위한 규제 강화 의견이 대립했다. 재건축·재개발 이주비 대출을 두고는 원활한 주택 공급을 위해 규제를 완화하자는 요구와 투기수요 차단을 위해 현행 기준을 유지하자는 반론이 제기됐다.



가계부채 관리를 위한 새로운 대안으로는 거시건전성 관리부담금 도입 방안이 다뤄졌다. 획일적으로 대출 한도를 제한하는 대신 대출자에게 직접 비용을 부과해 스스로 빚의 규모를 줄이도록 유도하는 일종의 가격 규제 장치다.



김영도 금융연구원 선임연구위원은 “단순히 대출 한도를 막는 총량 규제만으로는 신용할당이 발생해 저소득 취약계층이 자금 조달에서 밀려나는 부작용이 크다”며 “고가 주택 담보 차주 등에게 정밀하게 겨냥한 관리부담금을 매기면 통화정책과 독립적으로 가계부채를 관리하면서도 거둬들인 수익을 취약계층 주거 지원 재원으로 활용할 수 있다”고 설명했다.



정부는 전날 국토교통부에 이어 16일 재정경제부까지 사흘간 릴레이 토론회를 열고 온·오프라인 여론을 수렴한다. 23일엔 이재명 대통령이 주재하는 대토론회를 거쳐 종합적인 부동산 정책 방향을 내놓을 계획이다.

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