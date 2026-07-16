신동빈 “끊임없이 혁신… 본업 경쟁력 강화”

“전통(유통)은 한계를 가두는 천장이 아닌 새로운 혁신(AI·인공지능)을 위한 출발선이 되어야 합니다.”

신동빈 롯데그룹 회장이 ‘본원적 경쟁력 강화’를 주문했다. AI라는 새로운 성장 추진 동력과 성숙기에 접어든 롯데의 핵심사업 경쟁력을 동시에 확보해 핵심 브랜드 중심으로 기업 가치를 끌어올려야 한다는 의미다.

15일 VCM 개최 전 AI 에이전트 전시를 관람 중인 신동빈 롯데 회장(왼쪽)과 황민재 롯데지주 경영혁신실장. 롯데 제공

신 회장은 15일 서울 송파구 롯데월드타워에서 개최한 ‘2026 하반기 롯데 VCM(가치창출회의)’에서 계열사 대표 80여명을 향해 “CEO(최고경영자)는 명확한 비전을 제시하고, 고객관점에서 끊임없이 개선하고, 대담하게 혁신하며 조직을 지속적으로 진화시켜야 한다”고 당부했다.

과거 사장단 회의인 VCM은 신 회장을 비롯해 롯데그룹 전체 경영진이 한자리에 모여 그룹의 경영 방침과 중장기 전략을 논의하는 자리다.

이날 회의를 주재한 신 회장은 지난 상반기를 돌아보며 “그룹 전반적인 실적은 개선됐지만 아직 외부 자본시장의 시각은 냉정하다”며 “하반기에는 글로벌 지정학적 이슈로 인한 불확실성은 확대되고, AI에이전트를 포함한 기술발전의 속도는 가속화할 것”이라고 했다. 그는 계열사 대표들에게 ‘PEST’(정치·경제·사회·기술)관점에서 상황을 다각적으로 분석하고 경영에 임해줄 것을 주문했다.

신 회장은 본업 경쟁력을 강화하기 위해 ‘끊임없는 개선과 혁신’, ‘기본에 충실한 경영’을 강조했다. 그룹의 전략방향에 맞지 않는 비핵심사업은 효율화를 통해 수익성과 경쟁력을 확보하고, 핵심 브랜드 중심으로 기업 가치를 끌어올려야 한다는 것이다.

롯데는 VCM에 앞서 음성과 모션 인식 기반의 AI 비서와 더불어 가격 모니터링, 수요예측, 글로벌 시장전망 분석 등 현업 적용 목적으로 각 계열사가 개발한 10여개의 AI 에이전트를 선보였다.

유통 미래학자이자 글로벌 경영컨설턴트인 더그 스티븐스를 초청해 유통산업 변화와 중장기 성장 방향을 논의하고 AI 전환 추진 현황도 점검했다.

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