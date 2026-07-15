빅테크 큰손 마음 사로잡은 LG엔솔… 구글 최대 태양광·ESS 사업에 수천억 규모 배터리 공급

LG에너지솔루션이 구글의 최대 규모의 태양광·에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 배터리를 공급한다. LG에너지솔루션의 북미 현지 생산 경쟁력이 다시 한번 대규모 수주로 이어졌다는 평가다.

LG에너지솔루션 전력망 ESS 제품. LG에너지솔루션 제공

15일 이차전지 업계에 따르면 구글과 신재생에너지 독립발전사업자(IPP)인 사이프레스 크릭 에너지(CCE)는 14일(현지시간) ‘스틸 리버 에너지센터’ 프로젝트를 추진한다고 밝혔다. 양사는 2029년 가동을 목표로 초기 2기가와트시(GWh) 규모의 ESS를 구축한 뒤 2.9GWh까지 확대할 계획이며, 해당 ESS에 LG에너지솔루션 배터리를 적용하기로 했다. 수주금액은수천억원대로 알려졌다. 구글은 인공지능(AI) 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위해 이번 프로젝트를 추진했다. 초기 발전량 전량을 구매해 청정에너지 확대와 전력망 안정성을 강화할 계획이다. 이번 사업은 구글의 글로벌 포트폴리오 가운데 최대 규모의 태양광·ESS 프로젝트다.

LG에너지솔루션은 북미에서 생산한 리튬인산철(LFP) 기반 ESS 설루션 ‘JF2 DC Link’를 공급할 예정이다.

AI 확산으로 빅테크의 전력 확보 경쟁도 갈수록 치열해지고 있다. 시장조사업체블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면 구글의 전력 사용량은 지난해 37%, 마이크로소프트는 24% 증가했다. 또 구글과 메타, 아마존, 마이크로소프트는 지난해 전 세계 기업 재생에너지 구매계약의 49%를 차지하는 등 대규모 태양광·ESS 프로젝트를 주도하고 있다.

LG에너지솔루션은 이번 계약으로 지난 5월 DTE에너지 데이터센터 프로젝트에 이어 AI 전력 수요와 연계된 대형 에너지 인프라 프로젝트를 추가 확보하게 됐다.

업계에서는 미국의 중국산 공급망 규제 강화로 현지 생산 체계가 중요해진 가운데 북미 생산 기반을 갖춘 LG에너지솔루션의 현지화 전략이 이번 프로젝트 수주에 긍정적으로 작용한 것으로 보고 있다. 실제 구글과 CCE는 배터리와 태양광 패널, 구조용 철강 등 주요 기자재를 북미 공급망으로 조달한다는 점을 강조했다.

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