고영욱, 유재석·신동엽 저격 논란에 "맞는 말 했는데 왜 난리인지"

그룹 룰라 출신 고영욱이 유재석과 신동엽을 겨냥한 듯한 발언으로 논란이 되자 자신의 입장을 밝혔다.

고영욱은 15일 소셜미디어에 "맞는 말 했는데 왜들 난리인지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

그룹 룰라 출신 고영욱. 뉴시스

공개된 사진에는 '고영욱, 유재석·신동엽 저격' 등의 제목이 달린 기사와 자신을 두둔하거나 비판하는 누리꾼 반응이 담겼다.

앞서 고영욱은 지난 12일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 MBC TV 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 방송 화면을 게시하며 "이리도 방송이 좋을까. 얼마나 더 부자가 돼야 만족하려나. 욕심이 끝이 없구나"라고 적었다.

공개된 화면에는 유재석과 하하, 주우재가 담겼다. 고영욱은 글에서 특정 인물을 직접 지목하지 않았다. 그러나 유재석이 "우리 모두 행복하게 부자 되게 해주세요"라고 말하는 모습이 담겨 있어 유재석을 겨냥한 발언으로 해석됐다.

고영욱은 전날에도 신동엽이 출연한 KBS 2TV '불후의 명곡' 방송 화면을 올렸다.

그는 "티비를 돌리다가 불후의 명곡이 아직도 한다는 사실이 자못 놀라웠다. 장인이라고 해야 될까. 술 마시랴 방송하랴 체력이 대단한 거 같다. 하긴 동물농장 보면 눈이 항상 풀려 있던데"라고 썼다.

앞서 고영욱은 국내에서 직업을 구하기 어려울 것 같다며 일본 성인영상(AV) 배우 활동 가능성을 언급해 논란이 됐다.

그는 "한국에선 직업 구하긴 힘들 거 같으니 일본 남자 AV 배우가 부족하단 말을 어디선가 본 거 같은데 법적으로 가능하다면"이라고 적었다. 이어 댓글을 통해 "법이 허락한다면"이라고 덧붙였다.

고영욱은 미성년자 3명을 성폭행하거나 강제추행한 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 신상정보 공개·고지 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년도 명령받았으며, 복역을 마치고 2015년 출소했다.

<뉴시스>

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