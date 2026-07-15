"트럼프, 호르무즈 넘어 대규모 이란 공격 논의"

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난주 재개된 대이란 공습의 범위를 호르무즈 해협 부근 이란 남부 이상으로 확대할지를 논의했다고 미 매체 악시오스가 14일(현지시간) 보도했다.



보도에 따르면 트럼프 대통령이 이날 상황실에 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장, 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장, 스티브 윗코프 백악관 특사 등 최고위급 안보 참모진을 소집했다.

미군의 이란 공습. 미 중부사령부·로이터

한 소식통은 이 매체에 "이 회의는 호르무즈 해협의 이란 표적에 대한 공습에 더해 전략적 표적들을 충격적으로 공습하는 새로운 계획에 집중됐다"고 말했다. 백악관은 이를 확인하지 않았다.



이 회의 전 트럼프 대통령은 폭스뉴스에 "며칠 안에 공습이 확대될 것"이라며 "그들이 협상장에 오지 않는다면 다음주 그들의 모든 발전소와 교량을 파괴할 것"이라고 말했다.



나흘 연속 이란을 폭격하고 있는 미군의 표적 대부분은 호르무즈 해협 부근의 이란 남부와 서남부 해안에 설치된 방공망, 레이더 시스템, 대함미사일 기지, 드론 발사대 등 군시설이다.



미국 동부시간으로 14일 오후와 밤 공격에서도 반다르아바스, 시리크, 게슘섬, 부셰르, 아바단 등 이란 남부를 벗어나지 않았다.



악시오스는 트럼프 대통령이 이란 핵시설이 있는 나탄즈의 일명 곡괭이산(쿠헤 코랑)을 주목하고 있다는 언급에 주목했다. 미국은 이 산 지하에 요새화된 핵시설이 있다고 의심한다.



그는 벙커버스터의 파괴력을 거론하면서 "우리는 그곳(곡괭이산)을 주시하고 있으며 현재 활동은 거의 없지만 아주 조금의 움직임이라도 포착되면 그곳을 타격해 아주 강력히 날려버릴 것"이라고 경고했다.

<연합>

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