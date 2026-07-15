김포시의회, 제269회 임시회 민선 9기 첫 시정 업무보고

경기 김포시의회가 민선 9기 첫 시정 업무보고를 들으며 본격적인 의정활동에 돌입했다. 시의회는 16일부터 24일까지 9일간의 일정으로 제269회 임시회를 열어 제9대 전반기의 본격적인 행보에 나선다.

이번에 의원발의 조례안을 포함한 조례안 15건과 기타안 2건 등 모두 17건의 안건을 심사한다. 또 시정 업무보고 청취와 행정사무감사 계획 수립 등 주요 활동을 진행할 예정이다.

김포시의회 전경.

민선 9기 출범 이후 시의회가 처음으로 집행부의 정책 방향과 사업 추진 현황을 확인·점검하는 자리다. 향후 시정의 운영 방향과 현안 사업의 추진 상황을 살펴보는 중요한 과정이 될 전망이다.

각 상임위원회는 20∼23일 소관 부서 대상의 업무보고, 주요 공약사업과 시민 생활과 밀접한 당면 과제들을 면밀히 들여다볼 계획이다. 김계순 의장은 “시민의 눈높이에서 현안은 꼼꼼히 살피고, 일상에 실질적인 변화와 행복을 가져올 수 있는 정책이 내실 있게 추진될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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