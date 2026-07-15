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김포시의회, 제269회 임시회 민선 9기 첫 시정 업무보고

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김포=강승훈 기자 shkang@segye.com

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경기 김포시의회가 민선 9기 첫 시정 업무보고를 들으며 본격적인 의정활동에 돌입했다. 시의회는 16일부터 24일까지 9일간의 일정으로 제269회 임시회를 열어 제9대 전반기의 본격적인 행보에 나선다.

 

이번에 의원발의 조례안을 포함한 조례안 15건과 기타안 2건 등 모두 17건의 안건을 심사한다. 또 시정 업무보고 청취와 행정사무감사 계획 수립 등 주요 활동을 진행할 예정이다.

김포시의회 전경.
김포시의회 전경.

민선 9기 출범 이후 시의회가 처음으로 집행부의 정책 방향과 사업 추진 현황을 확인·점검하는 자리다. 향후 시정의 운영 방향과 현안 사업의 추진 상황을 살펴보는 중요한 과정이 될 전망이다.

 

각 상임위원회는 20∼23일 소관 부서 대상의 업무보고, 주요 공약사업과 시민 생활과 밀접한 당면 과제들을 면밀히 들여다볼 계획이다. 김계순 의장은 “시민의 눈높이에서 현안은 꼼꼼히 살피고, 일상에 실질적인 변화와 행복을 가져올 수 있는 정책이 내실 있게 추진될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.


김포=강승훈 기자 shkang@segye.com 기자페이지 바로가기

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