“제니와 커피 마시고파”…소속사 무작정 찾아간 유튜버, 논란에 사과

그룹 블랙핑크 멤버 제니를 만나기 위해 소속사를 직접 찾아간 영상을 공개해 논란을 빚은 유튜버 포테이토 터틀(본명 송지윤)이 결국 사과했다.

포테이토 터틀은 지난 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “내가 올린 영상으로 인해 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 사과드린다”며 “남겨주신 댓글을 하나하나 읽어보며 제 경솔했던 행동을 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

구독자 약 36만명을 보유한 포테이토 터틀은 최근 ‘버킷리스트 100개’ 도전 콘텐츠의 일환으로 ‘블랙핑크 제니와 커피 마시기’를 목표로 세우고, 서울 용산구 한남동에 있는 제니의 소속사 OA엔터테인먼트를 찾아간 영상을 공개했다.

포테이토 터틀·제니 인스타그램 캡처

영상에서 그는 편지와 꽃다발, 하트 모양 풍선을 준비해 소속사를 방문하며 “기회는 문을 두드리는 사람에게 온다”고 말했다. 출입문 초인종을 누르자 직원으로 보이는 관계자가 제니가 자리에 없다고 안내했고, 그는 준비해 간 편지와 꽃을 전달한 뒤 자리를 떠났다.

그러나 영상이 공개된 뒤 온라인에서는 유명인의 소속사를 예고 없이 찾아가는 행동이 사생활을 침해할 수 있다며 비판이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “사생팬과 다를 바 없다”, “팬심이라도 선을 넘은 행동”이라는 반응을 보였다.

논란이 커지자 포테이토 터틀은 해당 영상을 비공개로 전환하고 장문의 사과문을 올렸다. 그는 “회사를 무작정 찾아가 편지와 꽃다발을 전달한 행동이 사생으로 비칠 수 있다는 점을 전혀 인지하지 못했다”며 “편지를 전달하고 그 과정을 영상으로 만들어 진심을 전하고 싶었지만, 방식 자체가 잘못됐다”고 인정했다.

이어 “나는 현재 100개의 버킷리스트에 도전하고 있다”며 “불가능해 보이는 일에도 도전해 보고 싶었고, 해외에서 유명인에게 진심을 전하는 콘텐츠를 참고해 영상을 제작했다. 하지만 생각이 짧았다”고 말했다. 또한 “콘텐츠를 위해 제니를 이용하려 했다는 이야기는 사실이 아니다”라며 “좋아하는 팬으로서 진심을 전하고 싶었을 뿐”이라고 해명했다.

그러면서 “아이돌 팬 문화에 대해 너무 무지했던 것 같다”며 “앞으로는 더 신중하게 행동하겠다. 다시 한번 죄송하다”고 재차 사과했다.

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