'역주행 신화' 리센느, 맨시티·A.마드리드전 하프타임 쇼 달군다

대세 걸그룹 '리센느(RESCENE)'가 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 하프타임 쇼 무대에 오른다.

쿠팡플레이는 오는 8월9일 오후 8시 열리는 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기 하프타임 쇼 아티스트로 리센느가 확정됐다고 15일 밝혔다.

리센느는 최근 대중음악계에서 극적인 성장 서사를 쓰고 있는 그룹이다. 리더 원이의 개인 유튜브 채널에서 시작된 사투리 캐릭터, '거제 야호!' 밈이 온라인에서 화제를 모으며 팀의 인지도를 견인했다.

화제성은 음원 차트 흥행으로 이어졌다. 그룹 카라(KARA)의 히트곡을 재해석한 스페셜 싱글 '프리티 걸(Pretty Girl)'이 음원 차트 상위권에 안착했고, 기존 발표곡인 '러브 어택(LOVE ATTACK)', '데자뷔(Deja Vu)', '런어웨이(Runaway)' 등도 차트를 역주행했다.

쿠팡은 "그간 K리그 현장을 직접 찾아 시축과 공연을 진행하며 축구 팬들과 꾸준히 교감해 온 만큼, 한층 더 진정성 있는 무대를 선사할 것"이라고 기대했다.

리센느는 "세계적인 선수들이 모이는 무대에 함께하게 돼 영광"이라며 "에너지 넘치는 무대로 오래도록 기억에 남을 순간을 선물하겠다"고 소감을 전했다.

한편 '2026 쿠팡플레이 시리즈'의 티켓 예매는 오는 22일 쿠팡플레이 애플리케이션을 통해 진행된다. 당일 오후 12시에는 '스포츠 패스' 가입자 대상 선예매가, 오후 8시부터는 일반 예매가 시작된다.

<뉴시스>

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