현대차 노조, 사흘째 부분 파업…부품사도 파업 동참

현대자동차 노동조합(금속노조 현대차지부)이 올해 임금협상 난항으로 15일 사흘째 부분 파업을 이어갔다.



부품사 노조 파업까지 겹치면서 현대차 울산공장 일부 생산라인은 이날 최대 8시간가량 가동 차질을 빚을 전망이다.

전국금속노동조합 현대차지부(현대자동차 노조)가 사흘간의 부분파업에 돌입한 13일 오후 울산 북구 현대자동차 울산공장 명촌정문에서 이 공장 오전조 근무자들이 평소보다 2시간 일찍 퇴근하고 있다. 연합뉴스

현대차 기술직(생산직) 오전조 조합원들은 이날 2시간 파업 지침에 따라 오후 1시 30분 퇴근하고, 일부는 노조 집행부와 함께 울산시청 앞에서 열리는 금속노조 울산지부 총파업 대회에 합류했다.



실제 생산 차질은 이보다 앞선 오전 11시 30분 정도부터 발생했다.



전자장치를 포함한 모듈 등을 납품하는 모트라스 노조가 금속노조 총파업에 동참하면서 부품 수급이 원활하지 않아 울산공장 일부 생산라인 가동률이 떨어진 것이다.



현대차와 모트라스 오후조 조합원들 역시 이날 각각 2시간, 4시간 파업할 예정이어서 생산 차질은 계속된다.



지난 13일부터 사흘 연속 2시간 파업을 벌인 현대차 노조는 오는 16일 추가 파업 여부를 결정할 예정이다.



노사는 물밑 협상을 이어가고 있으나, 지난 8일 회사 측의 3차 협상안 제시 이후로 큰 진전은 없는 상황이다.



노조는 "회사 측이 전향적 안을 제시하지 않는다면 파업 수위를 높이겠다"고 밝힌 상태다.



노사는 임금 인상, 상여금 확대, 정년 연장, 과거 노조 활동 과정에서 불법 행위로 해고된 조합원 복직 등을 두고 줄다리기 중이다.

<연합>

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