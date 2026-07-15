기보 신임 이사장에 권형택 전 국정기획 자문위원 임명

기술보증기금은 권형택(58·사진) 전 국정기획위원회 자문위원이 신임 이사장으로 임명됐다고 15일 밝혔다. 권 신임 이사장의 임기는 이날부터 2029년 7월 14일까지 3년이다.

기보 이사장은 ‘공공기관의 운영에 관한 법률’에 따라 임원추천위원회가 중소벤처기업부 장관에게 후보자를 추천하고, 장관이 최종후보자를 선정한 후 대통령에게 제청해 임명된다.

권형택 신임 이사장은 1968년생으로 대구영진고와 서울대 국제경제학과를 졸업하고, 미국 미시간대 대학원에서 경영정보학 석사 학위를 받았다. 이후 우리은행 투자금융본부와 홍콩상하이은행(HSBC) 상무, 인천시장 경제·금융·투자 특별보좌관, 미단시티개발㈜ 부사장, 서울도시철도공사 상임이사, 김포골드라인운영㈜ 대표이사, 주택도시보증공사(HUG) 대표이사 등을 역임했다.

민간기업과 공공기관을 두루 거치며 금융과 공공서비스 분야에 균형 있는 식견과 최고경영자로서의 조직 운영 역량을 갖춘 인사로 평가받고 있다.

권 신임 이사장은 “인공지능(AI)·딥테크 등 미래전략산업의 성장을 견인해 대한민국이 글로벌 벤처 4대 강국으로 도약하는 데 앞장서야 한다”며 “기술보증을 비롯한 기술사업화와 인수합병(M&A) 및 기술거래, 기술보호 등 혁신성장 지원을 강화해 중소벤처기업이 국가 경제혁신의 선도 주체로 우뚝 설 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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