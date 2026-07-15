"김세의, 김수현 가짜뉴스로 1억 벌어"…PD수첩, 가세연 수익 구조 조명

배우 김수현에 대한 허위사실을 유포한 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 시청자들로부터 1억원이 넘는 후원금을 받았다는 주장이 제기됐다.

14일 방송된 MBC 시사 프로그램 'PD수첩'은 '사냥꾼과 먹잇감-가세연의 위험한 생존법'편을 통해 가세연의 운영 방식과 수익 구조를 집중 조명했다.

지난 14일 방송된 MBC 시사 프로그램 'PD수첩'은 '사냥꾼과 먹잇감-가세연의 위험한 생존법'편을 통해 가로세로연구소의 운영 방식과 수익 구조를 집중 조명했다. MBC 제공

해당 방송에는 유튜브 채널 '장사의 신'을 운영하는 은현장이 출연했다. 은현장은 가세연으로부터 주가조작 및 코인 사기 연루 의혹을 받아 현재 법적공방을 벌이고 있다.

은현장은 가세연과 고(故) 김새론의 교제 의혹을 제기하며 벌어들인 수익을 공개했다. 가세연이 김수현과 김새론의 사진을 방송 섬네일로 사용하거나 관련 내용을 다뤘을 때 쏟아진 후원금을 날짜별로 수기해 집계했다고.

은현장의 집계에 따르면 김수현 관련 방송에서 발생한 후원금은 1억1800여 만원에 달한 것 추산됐다. 은현장은 이 기간 송출된 광고 매출과 채널 구독자 100만명 돌파에 따른 부가 수익까지 더하면 실제로 벌어들인 액수는 이보다 더 클 것이라고 추정했다.

은현장은 가세연의 자극적인 낙인 찍기로 막대한 피해를 입었다며 "가세연이 공격을 시작하고부터는 방어할 수가 없었다. 결국 프로그램에서 하차 됐다. 방송사에서 어르신들이 시위하고 그러면 방송 못 내보낸다고 했다"고 회상했다.

이어 "매일 한강을 갔다. 내가 유서에 '김세의' 이름을 써놓고 뛰어들면 김세의가 구속될까 생각했다"며 "그런데 김세의의 녹취 공개로 이선균 씨가 돌아가셔도 아무런 처벌을 안 받더라. 내가 죽어도 어차피 김세의는 처벌이 안 되네 싶었다"고 부연했다.

방송에 출연한 전문가들은 가세연을 비판했다. 전지윤 연구평론가는 "가세연은 특정 인물을 낙인찍어 집단적인 조리돌림을 주도하고 나락으로 보내버리는 과정에서 엄청난 이익을 얻는다"며 "사이버 렉카들에게 성공적인 비즈니스 모델을 제시한 셈"이라고 지적했다.

실제로 가세연의 연도별 매출은 재무제표 기준 2019년 17억6000만원에서 2020년 43억5000만원, 2021년 45억원, 2022년 50억원으로 급증했다.

한편 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(박지나 부장검사)는 지난달 23일 김 대표를 정보통신망법 위반(명예훼손) 및 성폭력처벌법위반, 스토킹처벌법위반 등 혐의로 구속기소 했다.

김 대표는 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 워인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 허위 사실을 유튜브 등으로 유포한 혐의를 받는다.

또 김수현의 사적인 사진을 방송에 무단으로 송출하고, 사생활 관련 자료를 폭로할 것이라며 공개적인 사과를 요구하는 등 협박한 혐의도 받는다.

<뉴시스>

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