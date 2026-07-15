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이 대통령, 삼전닉스 레버리지 ETF에 "보완대책 신속히 마련하라"

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이재명 대통령은 15일 이찬진 금융감독원장과 정은보 한국거래소 이사장에게 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF를 언급하며 "보완 대책을 잘 신속하게 마련하도록 하라"고 당부했다.

 

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 진행된 재정경제부·국가데이터처·금융위원회·기획예산처 업무보고 중 이찬진 금감원장에게 "최근에 삼성·하이닉스 ETF 때문에 많이 당하고 계신 모양이던데"라고 말했다.

 

이에 이 원장은 "아니다"라며 "시장 관리자로서 저희 책임이 있어서 책임을 달게 받고 있다"고 답했다. 그는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 출시 약 한 달 만에 증시 변동성이 심해지자 "드러누워서라도 막았어야 했다"고 발언한 바 있다.

 

이어 이 대통령은 정은보 한국거래소 이사장에게 "여기도 ETF 때문에 시끄럽죠"라고 말했다. 이에 정 이사장은 "예 그렇습니다"라고 답했다.

 

이 대통령은 업무보고 참석자들을 향해 "하여튼 자본시장 정상화, 선진화 문제는 중요한 과제니까 잘 챙겨봐달라"고 덧붙였다.

<뉴시스>


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