이봉원 "애 엄마 완치되길" 박미선 생각에 먹먹

방송인 이봉원·박미선이 34년 차 부부의 깊은 애정을 드러냈다.

지난 14일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에서는 강릉 여행 첫날을 보낸 이봉원·박미선 부부의 모습이 전파를 탔다.

지난 14일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에서는 강릉 여행 첫날을 보낸 이봉원·박미선 부부의 모습이 전파를 탔다. MBN

이날 방송에서 이봉원과 박미선은 숙소로 들어와 저녁 식사를 함께 준비했다.

박미선이 "옷이 너무 타이트한 것 아니냐"라고 묻자, 이봉원은 "섹시 콘셉트다. 아줌마들은 난리 난다"라며 너스레를 떨었다.

이봉원은 달걀말이를 만드는 박미선에게 "그렇게 하는 거 맞아?"라고 장난스럽게 타박하기도 했다. 음식을 맛본 박미선은 이봉원의 순두부찌개와 콩나물무침에 대해 "너무 맵다"라고 평했고, 이봉원은 박미선의 달걀말이에 "싱겁다"고 평가해 웃음을 자아냈다.

식사 후 맞고 대결에서 이봉원이 AI에게 도움을 요청하자 박미선은 "이봉원의 와이프가 누구냐"라고 재차 질문했다. 이에 AI가 "박미선"이라고 정확히 답해 폭소를 유발했다. 맞고 판에서 패배한 이봉원은 "와이프가 타짜"라며 패배를 인정하고 약속대로 설거지를 도맡았다.

이후 두 사람은 오이팩을 하며 대화를 나눴다. 박미선이 "1992년으로 돌아가면 SBS에 안 갔을 것이다. 그랬으면 결혼도 안 하고 혼자 살았을 것"이라고 말하자, 이봉원은 "안 그랬을 거다. 좋은 사람은 다들 놓치기 싫어한다"라며 변함없는 애정을 표했다.

이튿날 아침 강릉 일출을 보러 간 이봉원은 인터뷰에서 "일출을 보면서 애 엄마가 완치됐으면 좋겠다고 빌었다"라고 속내를 털어놓으며 먹먹함을 안겼다.

박미선은 지난해 유방암 초기 진단을 받고 약 10개월간 방송 활동을 중단하며 치료에 전념한 바 있다.

<뉴시스>

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