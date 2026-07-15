경북교육청, 전국 최초 통합 기상상황판 ‘경북교육 안전하이’ 구축… 학생 안전 대응 강화

경북도교육청은 학생 안전을 확보하고 재난 피해를 최소화하기 위해 전국 17개 시도교육청 최초로 통합 기상상황판인 ‘경북교육 안전하이’ 시스템을 구축하고 정식 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.

‘경북교육 안전하이’는 본청과 도내 22개 시군 단위의 기상 예․특보 및 산불 정보, 관내 학교 위치 등을 하나의 화면에서 실시간으로 확인할 수 있는 지역 맞춤형 재난 통합 모니터링 시스템이다. 여름철 집중호우와 태풍, 폭염 등 각종 자연재난 발생 시 신속한 상황 파악과 초기 대응을 지원하기 위해 구축됐다.

경북도교육청 전경. 경북도교육청 제공

이번 시스템은 기상청과 산림청, 국토교통부 등 정부 기관이 제공하는 공공데이터 오픈 API(Application Programming Interface)를 실시간으로 연계해 최신 기상․재난 정보를 정확하고 안정적으로 제공하는 것이 가장 큰 특징이다.

또한 기상특보가 발효되면 기관별로 필요한 조치 사항을 자동으로 안내하는 기능도 함께 탑재해 재난 상황 발생 시 담당자의 대응 속도와 효율성을 높였다.

사용자 편의성도 크게 강화했다. 반응형 웹 기반으로 구축돼 PC와 모바일, 태블릿, 스마트 TV 등 다양한 기기에서 별도의 프로그램 설치 없이 동일한 서비스를 이용할 수 있으며, 언제 어디서나 최적화된 화면으로 접속이 가능하다.

특히 교직원은 물론 학부모와 도민 등 누구나 별도의 회원가입 절차 없이 전용 웹페이지(https://www.gbe.kr/safety/main.do) 또는 QR코드를 통해 시스템을 이용할 수 있다. 이를 통해 실시간 기상․재난 정보뿐 아니라 교육기관의 선제적 대응 현황까지 손쉽게 확인할 수 있어 정보 접근성과 행정의 투명성도 함께 높였다.

경북교육청은 이번 시스템 구축으로 반복적인 재난 정보 수집 업무를 자동화해 실무자의 행정 부담을 줄이고, 실제 재난 대응과 상황 전파 등 핵심 업무에 더욱 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

임종식 교육감은 “전국 최초로 구축한 ‘경북교육 안전하이’는 데이터 기반의 신속한 의사결정과 정확한 상황 전파를 가능하게 하는 경북교육의 새로운 안전 플랫폼”이라며“앞으로도 재난 발생 시 학생과 교직원의 안전을 가장 먼저 지킬 수 있는 선제적 대응체계를 지속적으로 강화해 교육가족 모두가 안심할 수 있는 안전한 교육환경을 조성할 것”이라고 말했다.

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