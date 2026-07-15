남주혁 "'조명·습도·온도' 밈 원조는 박병은"

배우 남주혁이 '조명·온도·습도' 밈(meme)의 원조가 박병은이라고 밝혔다.

14일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '유튜브에 누가 돌아왔게~ 그래 주혁 윤서가 돌아왔다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

남주혁. 유튜브 캡처

영상에서 장도연은 "두 분 나오신다고 해서 공부를 하다가 소스라치게 놀랐던 것 중 하나가 '조명·온도·습도' 밈 이게 남주혁씨가 한 줄 몰랐다"고 말했다.

이에 노윤서는 "저도 다시 봤는데 정말 원본이 주는 힘은 다르다"며 "이 모든 온도와 습도를 느끼면서 오빠가 얘기한 게 찐 진심인 거 같아서 웃기다. 그 옆에 염정아 선배님의 모습까지가 완성"이라고 너스레를 떨었다.

이를 듣고 있던 남주혁은 "혼자만 했으면 밈이 되진 않았을 거다"라며 "그런데 원조가 있다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

이어 남주혁은 원조는 박병은이라고 밝히면서 "제가 이걸 영화 '안시성' 때 알게 됐다. 무대인사를 할 때 형이 '영화관의 이 조명, 온도, 습도 너무 좋지 않습니까'라고 하셨다. 그 멘트가 너무 좋아서 '이럴 때 써먹는 거구나' 했다”고 설명했다.

그러면서 "'삼시세끼' 촬영 때 모든 게 맞아 떨어진 순간 쓴 건데 이렇게 될 줄 몰랐다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지