어슬렁거리면서도 지배하는 메시…이동 거리 47％를 걸어 다녔다

2026 북중미 월드컵에서만 8골을 몰아치며 득점 공동 선두에 올라 있는 리오넬 메시(39·인터 마이애미)는 여전히 '축구의 신'다운 위용을 뽐내고 있지만, 전성기 시절과는 확연한 차이가 있다.



과거 압도적인 스피드와 폭발적인 드리블로 수비진을 허물던 20대 시절과 달리, 이번 대회에서 메시는 경기장 곳곳을 유유히 걸어 다니는 모습이 자주 포착된다.

리오넬 메시. EPA연합뉴스

그러나 체력을 안배하다가도 결정적인 순간에는 순식간에 빈틈을 포착해 골문을 겨냥한다.



즉, 활동량을 대폭 줄이는 대신 기회 창출에 집중하며 극강의 효율성으로 경기를 지배하고 있는 셈이다.



영국 BBC 보도에 따르면 메시는 이번 대회에서 이제까지 슈팅 33개, 기회 창출 21회를 기록하며 총 54회의 공격 기회를 생산했는데, 이는 1986년 멕시코 대회 디에고 마라도나 이후 단일 대회 최다 기록이다.



이 같은 공격 지표는 전체 이동 거리의 47%를 걷는 상태에서 만들어낸 것이라 더욱 눈에 띈다.



메시의 걷기 비율은 이번 대회에 출전한 전체 필드 플레이어 중 가장 높다.



또한, 20분 이상 소화한 아르헨티나 필드 플레이어 중 가장 적은 90분당 평균 8.2km만을 뛰었으며, 경기당 전력 질주 횟수도 2.7회로 4년 전 2022 카타르 대회(5.3회)의 절반 수준에 불과하다.



뜀박질은 줄었어도 메시는 여전히 상대 팀이 가장 두려워하는 골잡이다.



메시는 최근 나선 월드컵 무대 15경기에서 무려 16골 7도움을 쓸어 담았다.



이 기간 공격포인트를 올리지 못한 경기는 카타르 대회 조별리그 C조 폴란드전(2-0 승) 단 한 경기뿐이다.



크리스티아누 호날두(포르투갈), 기예르모 오초아(멕시코)와 함께 통산 6번째 월드컵 출전이라는 대기록을 쓴 메시는 이번 대회에서도 8골 3도움의 압도적 성적으로 조국의 2연패 도전에 앞장서고 있다.



아르헨티나는 16일 미국 애틀랜타 스타디움에서 열리는 대회 준결승전에서 잉글랜드와 격돌한다.



나란히 8골로 득점 공동 선두인 프랑스 대표팀 주장 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 스페인에 덜미를 잡혀 3·4위전으로 향한 가운데, 메시가 잉글랜드를 상대로 득점왕 단독 선두로 치고 나갈 수 있을지 축구 팬들의 이목이 집중된다.

<연합>

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