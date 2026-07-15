이국주, 요요 고충 토로…"7㎏ 빼면 14㎏ 찌는 타입"

코미디언 이국주가 자신이 요요가 잘 오는 체형이라고 고백했다.

13일 유튜브 채널 '이국주'에는 '도쿄에서 Q&A (식당이 3개 나오지만, 먹방 아닙니다. 고민 상담 맞습니다.)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이국주. 유튜브 캡처

영상에서 이국주는 구독자들의 질문을 받으며 고민 상담을 진행했다.

한 구독자는 "8㎏ 감량했는데 4㎏ 요요가 왔다. 밥은 많이 안 먹는데 간식이나 주스를 너무 좋아한다. 살 빠지는 음식이나 운동 추천해달라"고 질문했다.

이국주는 "이거 놀리려고 저한테 보내신 거냐"라며 "저도 다이어트만 하지 않았으면 이렇게 안 됐다"라고 했다.

그러면서 "7㎏ 빼면 14㎏ 찌는 스타일이다. 내가 보기에 평생 다이어트 할 거 아니면 시작도 말아야 한다. 멈출 거면 하지 마라. 안 멈추고 할 거면 해라"고 말했다.

또한 "도움을 드리자면 먹는 거를 안 드시면 빠지지 않을까 싶다. 전 무조건 탄수화물을 너무 좋아한다"라며 "살 빠지는 음식은 없고 다시는 다이어트 하지 마라. 그래야 요요라도 안 와서 덜 찐다"고 했다.

<뉴시스>

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