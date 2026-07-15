장원영, 또 불거진 태도 논란…팔짱 낀 모습 두고 온라인 설전

사진=온라인 캡처

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 또 한 번 태도 논란의 중심에 섰다. 이번에는 놀이공원 촬영 현장에서 관계자의 설명을 듣는 모습이 온라인상에서 화제가 되면서 누리꾼들의 갑론을박이 이어지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에는 지난 1일 촬영을 위해 에버랜드를 찾은 아이브 멤버들의 목격 사진과 영상이 잇따라 공개됐다.

이날 아이브는 에버랜드와 함께하는 프로젝트 ’ForEVER IVE‘ 현장에 방문해 놀이기구를 체험하고 다양한 콘텐츠를 촬영한 것으로 알려졌다.

공개된 사진 속 장원영은 놀이공원 관계자의 안내를 받으며 이야기를 듣고 있는 모습이었다. 이 과정에서 장원영이 팔짱을 낀 채 설명을 듣는 모습이 포착됐다.

이에 일부 누리꾼들은 “상대방이 설명하는 상황에서 팔짱을 끼는 것은 예의가 부족해 보인다”, “태도가 아쉽다” 등의 반응을 보였다.

반면 다른 누리꾼들은 “팔짱을 낀 것만으로 태도를 판단하기 어렵다”, “평소 습관일 수도 있다”, “별것 아닌 행동을 논란으로 만드는 것 같다”라며 비판이 과도하다는 의견을 내놓았다.

앞서 장원영은 지난 5월 중국 상하이 일정을 위해 김포국제공항을 통해 출국하는 과정에서도 온라인상에서 태도 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 보안 검색 과정에서 마스크를 잠시 내리는 모습 등이 확산되며 일부에서 특혜 의혹을 제기했다.

논란이 이어지자 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “소속 아티스트 장원영을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포 행위에 대해 지속적인 모니터링과 법적 대응을 진행하고 있다”며 강경 대응 방침을 밝혔다.

한편 장원영은 최근 패션 매거진 아레나 옴므 플러스와의 인터뷰에서 대중의 관심과 그에 따른 영향력에 대한 생각을 밝히기도 했다. 그는 “세상 모든 일이 그렇듯 마냥 좋은 것만도, 마냥 싫은 것만도 아니라고 생각한다”며 “불편한 부분도 있을 수 있지만, 긍정적인 일이든 부정적인 일이든 결국에는 저에게 좋은 영향으로 다가온다고 생각해 모든 것을 겸허하게 받아들이고 즐기려고 한다”고 말했다.

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