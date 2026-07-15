서울시민 10명 중 4명은 외롭다…약물 등 중독에도 취약 위험

서울시민 10명 중 4명 이상이 외로움이나 사회적 고립 위험군에 속한다는 조사 결과가 나왔다. 특히 외로움을 크게 느끼는 시민은 그렇지 않은 시민보다 약물 사용 경험이 2배 이상 높은 것으로 나타났다.

서울시정신건강복지센터는 14일 이 같은 내용을 담은 ‘2026 서울시 4대 중독 위험도 및 인식조사’ 결과를 발표했다.

이번 조사는 지난 4월 27일부터 2주 동안 서울에 거주하는 만 19~64세 시민을 대상으로 실시됐다. 서울시가 알코올과 도박, 약물, 스마트폰 등 4대 중독의 위험 수준과 정책 수요를 종합적으로 조사한 것은 이번이 처음이다.

조사 결과 응답자의 44.8%는 외로움 또는 사회적 고립 위험군으로 분류됐다. 이 가운데 외로움 고위험군의 약물 사용 경험률은 32.1%로 일반군(13.9%)보다 약 2.3배 높았다. 알코올 사용장애 위험 역시 일반군보다 1.5~2배 높은 것으로 나타났다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

시민들이 가장 시급하게 대응해야 할 중독 문제로 꼽은 것은 약물이었다. 응답자의 42.7%가 마약성 약물을 우선 과제로 선택했다. 그러나 실제 약물 경험자들이 가장 많이 사용한 것은 수면제와 신경안정제, 수면마취제, 체중감량제 등 의료용 처방약이었다.

반면 알코올 문제는 상대적으로 과소평가되는 경향이 드러났다. 음주 경험자의 51.1%는 위험 음주 또는 알코올 사용장애 위험군으로 전문적인 상담이나 치료가 필요한 수준이었지만, 알코올 중독을 가장 시급한 문제로 꼽은 응답은 15.9%에 그쳤다. 첫 음주 시기는 만 19~24세가 76.6%로 가장 높은 비율을 차지했다.

청년층의 스마트폰 의존도도 높은 것으로 나타났다. 조사에서는 청년층의 하루 4시간 이상 스마트폰 사용 비율이 60%를 넘는 것으로 집계됐다.

약물 중독이 자해와 자살 위험으로 이어질 수 있다는 점도 확인됐다. 질병관리청의 ‘제14차 국가손상종합통계’에 따르면 2021년 기준 우리나라의 자해·자살 연령표준화 사망률은 인구 10만 명당 19.9명으로 OECD 평균(11.7명)의 약 1.7배에 달했다. 응급실을 찾은 자해·자살 시도자의 69.4%는 약물이나 유해물질 중독 상태였던 것으로 조사됐다.

서울시정신건강복지센터는 “이번 조사는 외로움과 사회적 고립이 중독과 정신건강 악화의 중요한 위험 요인이라는 점을 보여준다”며 “사회적 연결성을 회복하는 방향으로 중독 예방 정책을 강화해 제3차 서울시 정신건강 종합계획(2026~2030)에 반영할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지