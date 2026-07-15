NBA 카드 3장이 무려 6700만원…송진우 취미 ‘눈길’

배우 송진우가 30년 넘게 모아온 억대의 스포츠 카드 컬렉션을 공개해 눈길을 끌었다.

SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 방송화면 캡처

14일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 결혼 12년차 한일 국제부부 송진우·미나미의 일상이 공개됐다. 이날 스페셜 게스트로는 개그맨 유세윤이 출연했다.

방송에서 공개된 집에는 피규어와 신발, 200여개의 넥타이, 세계 각국의 담배 등 송진우의 수집품이 가득했다. 미나미는 “아이들 공간에 대한 배려가 부족한 점은 아쉽다”고 말했지만, 송진우는 “언젠가 대저택에 살게 되면 지하를 나만의 박물관처럼 꾸미고 싶다. 나라별로 전시하면 예쁠 것 같다. 모두 내 자식 같은 존재”라며 남다른 애정을 드러냈다.

SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 방송화면 캡처

특히 시선을 끈 것은 초등학생 때부터 모아온 NBA 스포츠 카드 컬렉션이었다. 송진우는 “스포츠 카드는 종이쪼가리라고 생각할 수도 있지만 어떤 카드는 수십억, 수백억원의 가치를 지닌다”며 “좋아하는 선수인 제이슨 윌리엄스 카드만 3000~4000장 정도 있고, 전체 카드 수는 수만장은 될 것”이라고 밝혔다.

이어 희귀 카드를 소개하며 “고등학생 때 30만원을 주고 산 카드인데 지금은 1000만원 정도 할 것 같다”고 예상했다. 또 다른 카드에 대해서는 “전 세계에 24장만 있는 카드인데 그중에서도 최상위 등급”이라며 “재작년 미국 카드쇼에서 등급 평가 회사 대표를 만났는데 그분이 가진 카드보다 내 카드 등급이 더 높았다”고 설명했다.

SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 방송화면 캡처

미나미는 “카드를 팔아서 큰 집으로 이사 가자”고 제안했지만, 송진우는 “내 인생에서 카드를 파는 일은 없을 것이다. 제이슨 윌리엄스의 카드를 모두 모으는 것이 목표이고 앞으로도 가치가 계속 오를 것”이라며 단호한 입장을 보였다.

이어진 카드 감정에서는 예상보다 높은 평가가 나왔다. 고등학생 시절 30만원에 구입했던 카드는 약 1500만원, 또 다른 카드는 2200만원, 세 번째 카드는 약 3000만원으로 평가되는 등 단 세 장의 카드 가치만 약 6700만원에 달해 출연진을 놀라게 했다.…

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