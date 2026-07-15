美, 재봉쇄·공습에 이란도 반격…"최종 승리까지 계속 공격"

미군이 14일(현지시간) 호르무즈해협에서 대이란 해상 봉쇄를 재개하기 직전 이란에 대한 대대적인 추가 공습을 감행하자 이란도 역내 미군기지를 겨냥한 드론 공격으로 맞대응하면서 중동 긴장이 한층 고조됐다.



호르무즈해협 인근 호르모즈간주의 시리크와 반다르아바스, 헹감섬에서 잇따라 폭발이 발생했고, 부셰르 원자력발전소 주변에서는 방공망이 가동됐다.

미군 중부사령부가 공개한 이란 공습 장면. AFP 연합뉴스

이란 국영 IRNA 통신 등에 따르면 이란 현지시간으로 이날 밤 11시께 미군 발사체가 호르모즈간주의 시리크 인근 지역을 타격했다.



시리크와 인근 타헤루이 마을 사이에서 여러 차례 폭발이 발생했다는 보도도 나왔다.



IRNA 통신은 호르무즈해협 인근 헹감섬의 한 지점이 미군 발사체에 피격됐다고 보도했다.



이와 함께 호르무즈 해협과 맞닿아 있는 군사·상업 요충지인 호르모즈간주 반다르아바스 인근에도 미군의 추가 공습이 이뤄진 것으로 보인다.



이란 반관영 메흐르 통신은 부셰르 원전 주변에서 방공망이 가동됐다고 보도했다.



원전 피해 여부 등과 관련한 이란 당국 공식 발표는 나오지 않은 상태다.



이란 동남부 내륙의 밤푸르와 오만만 연안 항구도시 차바하르에서도 여러 차례 폭발음이 들리면서 군사적 긴장이 호르무즈 해협 밖에서도 감지됐다.



이번 공습은 이날 오전 부셰르와 반다르아바스, 게슘섬 등 이란 남부 해안 거점들이 미군의 공격을 받은 데 이어 밤늦게 추가로 이뤄진 것이다.



앞서 미군 중부사령부는 이날 엑스를 통해 "미국 동부 시간으로 오후 3시 호르무즈 해협에서 상선 공격에 이용되는 이란의 능력을 지속적으로 약화하기 위해 이란을 상대로 추가 공습을 개시했다"고 밝혔다.



미국이 미 동부시간으로 14일 오후 4시(한국시간 15일 오전 5시) 대이란 해상 봉쇄 재개를 앞두고 약 1시간 전 추가 공습을 개시하며 군사적 압박 수위를 한층 끌어올린 것으로 풀이된다.



이란군도 반격에 나서 미군이 사용하는 요르단 내 공군기지를 겨냥한 추가 드론 공격을 단행했다고 밝혔다.



이란군은 전투기가 배치된 구역과 기타 시설을 타격했으며, 이번 공격이 역내 미군기지를 상대로 한 일곱 번째 드론 공격이라고 주장했다. 이어 추가 공격도 예고했다.



쿠웨이트 소방당국은 이란의 공격을 받은 시설 한 곳에서 발생한 화재를 진압했으며 인명 피해는 없었다고 밝혔다.

카젬 가리바바디 이란 외무 차관. IRIB 텔레그램 채널 캡처

로이터 통신은 이란 현지 매체를 인용해 이란군이 역내 미군기지를 겨냥한 드론 작전을 '최종 승리'를 거둘 때까지 계속할 것이라고 밝혔다고 보도했다.



카젬 가리바바디 이란 외무부 차관은 이란 국영방송 인터뷰에서 자신들의 보복으로 미국이 "자신들의 행동을 후회하게 될 것"이라고 말했다.



아울러 그는 미국과 거의 한 달간 협상이 없었다며, 미국이 휴전의 토대였던 양해각서(MOU)를 "산산조각 냈다"고 비난했다.



그는 전시 상황에서 호르무즈해협은 국가안보 사안으로 규정하고, 오만 측에 자국 연안을 따라 이어지는 항로 이용을 중단해 달라고 요청했다고 밝혔다.



브래드 쿠퍼 미국 중부사령관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "미군은 무고한 생명을 계속 위협하는 이란의 부당한 공격에 책임을 묻고 있다"고 말했다.



그는 이란이 지난 일주일 동안 상선 7척을 공격해 민간인 선원 약 12명을 사망·실종·부상했으며, 인접 걸프 국가들을 향해 수십발의 미사일과 드론을 발사했다고 밝혔다.

<연합>

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