[속보] 한동훈 국힘 복당, “당 쇄신·보수 재편 도움 안돼” 57% [조원]

한동훈 무소속 의원. 뉴시스

한동훈 무소속 의원의 국민의힘 복당이 당 쇄신과 보수 재편에 도움이 되지 않을 것이란 응답이 57%로 집계됐다는 여론조사 결과가 나왔다.

15일 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스에 의뢰해 지난 11~13일 전국 만 18세 이상 남녀 2019명을 대상으로 ‘한동훈 전 대표의 복당이 국민의힘 쇄신과 보수 재편에 도움이 될 것으로 보느냐’고 물은 결과 ‘전혀 도움 안 될 것’이 38.0%, ‘별로 도움 안 될 것’이 19.2%로 집계됐다. 이를 합한 부정적 의견은 57.2%였다.

반면 ‘매우 도움 될 것’은 24.1%, ‘어느 정도 도움 될 것’은 13.2%로 긍정적 응답률은 37.3%였다.

이념 성향을 ‘보수’로 답한 이들만 보면 부정적 응답이 58.4%, 긍정은 38.5%였다. 중도 성향은 부정적 의견이 53.4%, 긍정은 42.4%로 나타났다. 진보 성향의 경우 부정적이라는 응답이 61.4%로 긍정적 응답(33.0%)의 두 배에 육박했다.

국민의힘 지지층도 부정적 응답이 53.0%로 긍정적 응답(43.1%)보다 10%포인트가량 높았다. 더불어민주당 지지층은 부정이 64.3%, 긍정 30.1%였다. 지지 정당이 없거나 모른다는 ‘무당층’은 부정적 47.2%, 긍정적 42.6%로 집계됐다.

지역별로는 서울과 인천·경기에서 부정적이라는 응답이 각각 58.9%, 60.7%였다. 긍정적이라는 응답은 35.6%, 33.9%에 그쳤다.

부산·울산·경남은 부정적 의견이 58.1%, 긍정적 33.9%였다. 특히 한 의원의 지역구가 있는 부산에서도 부정적 응답이 57.8%로 긍정적 응답(35.2%)보다 많았다.

한 의원이 복당이 국민의힘과 보수에 도움이 될 것이란 응답이 높은 지역은 경북과 강원으로 각각 52.8%, 56.5%였다. 보수세가 강한 대구는 부정적 응답이 50.3%로 긍정(45.8%)보다 높았다.

연령대별로는 70세 이상만 유일하게 긍정과 부정이 각각 45.2%, 46.7%로 비슷하게 나타났다. 부정적 응답이 가장 높은 연령대는 40대로 65.6%였으며 50대 62.4%, 30대 60.6%, 60대 54.2%, 18~29세 52.4%로 조사됐다.

한편 이번 조사는 ARS 방식으로 휴대전화 100% RDD, 성, 연령대, 지역별 비례할당 무작위 추출로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

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