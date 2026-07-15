바클레이스 "SK하이닉스 ADR 2배로 상승 여력"…주가 27% 급등

미국에 신규 상장한 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR)가 2배 수준으로 상승할 여력이 있다는 낙관적인 월가 보고서가 나왔다.



뉴욕증시에서 SK하이닉스 ADR를 기초자산으로 하는 옵션 거래와 레버리지 상장지수펀드(ETF) 거래도 본격적으로 개시된 가운데 SK하이닉스 ADR 주가는 30% 가까이 급등했다.

최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO 등 주요 경영진이 SK하이닉스가 나스닥 ADR 거래를 개시된 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 타워 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 나스닥 제공

14일(현지시간) 경제 전문 매체 인베스팅닷컴에 따르면 바클레이스의 사이먼 콜스 애널리스트는 이날 보고서에서 메모리 공급 부족 사태가 지속될 것으로 내다보면서 SK하이닉스 ADR의 목표주가를 330달러로 제시했다.



이는 지난 13일 종가 대비 117% 높은 가격이다.



바클레이스는 메모리 반도체 업계의 공급 부족 현상이 2027년에 더욱 심화하고 2028년에도 개선 폭이 제한적일 것으로 본다며 앞으로 수년간 공급 부족 상황이 지속될 것이라고 전망했다.



바클레이스는 메모리 반도체주가 "지나치게 저평가돼 있다"라고 평가하기도 했다.



앞서 블룸버그 통신은 지난 9일 기준 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 6.35배로, 금융 위기가 한창이던 2008년 10월 26일 기록한 6.82배보다 낮은 수준이라고 보도한 바 있다.



이는 코스피 시총 비중의 과반을 차지하는 삼성전자, SK하이닉스의 주가수익비율이 한 자릿수대 중반 수준에 머물러 있는 영향을 받았다.



한편 바클레이스는 중국 반도체 업체들의 추격에 대해서는 영향이 제한적일 것이라고 예상했다.



바클레이스는 중국 업체 영향에 대해 "글로벌 클라우드 서비스 제공업체들이 데이터센터용 제품에 중국산 D램을 쓰기 시작하지 않는 이상 현재로서는 글로벌 D램 시장 구도에 미치는 영향은 제한적"이라고 썼다.



바클레이스는 또한 SK하이닉스가 2027년 말까지 현재 시가총액의 40%가 넘는 현금성 자산을 보유할 것으로 추산하면서 자사주 매입 확대가 이어질 것으로 예상했다.



인공지능(AI) 투자 붐 지속에 따른 메모리 반도체 낙관론이 되살아나면서 이날 뉴욕증시에서 SK하이닉스 ADR는 전장보다 27.29% 급등한 193.92달러에 마감했다.

10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장이 타종을 하며 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다.SK하이닉스 제공

SK하이닉스 관련 옵션 거래와 레버리지 ETF 상품 거래도 이날 본격적으로 개시됐다.



CNBC 방송이 인용한 시카고옵션거래소(CBOE) 라이브볼(LiveVol) 데이터에 따르면 이날 정오까지 약 15만건의 SK하이닉스 관련 옵션이 거래됐다.



CBOE는 7월, 8월, 9월, 12월, 2027년 3월의 셋째 금요일에 만기가 각각 도래하는 5종의 옵션을 제공했다.



SK하이닉스 ADR과 연계한 레버리지 ETF도 거래가 본격화됐다.



레버리지셰어즈, 그래나이트셰어즈, 프로셰어즈, 코기펀즈 등 10곳에 가까운 미국 ETF 운용사들이 SK하이닉스 레버리지 ETF 출시를 신청했고, 이들 중 다수가 이날 거래를 시작했다고 CNBC는 전했다.



한국 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 상품이 삼성전자와 SK하이닉스의 극심한 주가 변동성을 초래하는 원인 중 하나로 지목되는 가운데 일각에서는 미국 증시에서의 관련 상품 출시가 이날 주가 상승 폭 확대에 기여했을 가능성이 있다는 분석을 내놓고 있다.



이날 SK하이닉스 ADR 급등으로 한국 상장 본주 가격에 견준 ADR의 프리미엄이 50%를 넘어섰다는 분석도 나왔다.



블룸버그 통신은 이날 ADR의 27% 급등으로 본주(13일 종가 기준)와 ADR 간 프리미엄 격차가 51%까지 벌어졌으며, 이는 ADR 상장 당시 책정됐던 3%를 크게 웃도는 수준이라고 평가했다.



블룸버그는 "SK하이닉스 본주를 ADR로 전환하는 데 제약이 있는 만큼 ADR은 서울 상장 SK하이닉스의 환산 주가보다 높게 거래될 것으로 예상돼왔다"라고 설명했다.

<연합>

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