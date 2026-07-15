베일 듯한 '턱선' 박보검 "하루 4끼 섭취, 닭가슴살은 2개씩"

배우 박보검(33)이 몸 관리를 위해 하루 4끼 닭가슴살을 먹는다고 밝혔다.

지난 10일 유튜브 채널 '션과 함께' 영상에 출연한 박보검은 몸을 유지하는 자신만의 식단을 공개했다.

지난 10일 유튜브 채널 '션과 함께' 영상에 출연한 박보검은 몸을 유지하는 자신만의 식단을 공개했다. (사진=션과 함께 유튜브 채널 캡처)

박보검은 "요즘 하루 네 끼를 먹는 편"이라면서 "한 끼는 무조건 현미밥을 먹는다"고 밝혔다. 이어 "끼니마다 닭가슴살을 두 개씩 먹는다"고 덧붙였다. 그는 "이렇게 먹었더니 몸의 태와 얼굴선이 달라졌다"면서 "계속 운동을 병행하다보니 더 좋아지는 모습이 눈에 보였다"고 전했다.

닭가슴살은 지방이 적고 단백질 함량이 높아 운동하는 사람들에게는 필수 음식으로 꼽힌다. 타 육류보다 열량 부담은 낮고, 포만감이 커서 적은 양으로도 금방 배가 부르다는 점이 강점으로 꼽힌다.

한편 현미밥 속 탄수화물은 몸의 에너지원으로 활용되면서 운동 수행 능력을 유지하도록 돕는다. 적절한 탄수화물 섭취가 병행되면 단백질이 낭비되지 않고 온전히 근육 유지에 쓰일 수 있다. 현미밥은 흰쌀밥보다 식이섬유, 비타민, 미네랄이 풍부해서 영양 균형이 잡혀있고 혈당 스파이크도 방지한다.

박보검처럼 하루 네 끼를 섭취하는 방법도 운동량이 많은 사람에게는 도움이 된다. 단백질을 여러 끼에 나눠서 섭취하면 근육 단백질 합성 촉진에 기여할 수 있다.

다만 박보검의 식단은 단백질 함량이 많아서 운동량이 적은 사람에게는 필요 이상으로 섭취하게 될 우려가 있다. 개인의 운동량, 체중, 건강 상태에 따라 적정 단백질 섭취량은 다르므로 자신의 상태를 점검한 후 적절히 식단을 구성하는 편이 좋다.

닭가슴살과 현미밥 위주의 식단은 식이섬유, 비타민, 건강한 지방 등 타 영양소가 부족해질 수 있다. 채소, 과일, 생선, 견과류를 적정량 곁들여서 먹으면 균형 잡힌 식단을 완성할 수 있다.

<뉴시스>

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