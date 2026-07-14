영웅본색·천녀유혼 만든 ‘홍콩 영화 대모’ 시남생 별세

‘영웅본색’과 ‘무간도’ 등을 성공시키며 1990년대 홍콩 영화 붐을 이끈 프로듀서 시남생(施南生·중국명 스난성)이 13일(현지시간)별세했다. 향년 75세.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 시남생은 전날 오후 8시51분쯤 홍콩 새너토리엄 병원에서 세균 감염으로 인한 다발성 장기 부전을 앓다가 세상을 떠났다.

홍콩 영화 대모 시남생. 연합뉴스, SCMP 캡처

홍콩의 유명한 감독이자 고인의 전 남편인 쉬커(徐克·서극)는 시남생이 가족과친구들이 지켜보는 가운데 평온하게 숨을 거뒀다고 전했다. 쉬커는 “그는 마지막 순간까지 용감하게 버텼다”라면서 “그동안 모두가 보내준 보살핌과 축복에 깊이 감사드린다”고 말했다.

쉬커와 시남생이 공동 설립한 회사인 필름워크숍 측은 고인이 면역체계 관련 합병증으로 2022년부터 건강이 악화했으며 최근 몇 달 새 반복된 감염을 겪었다고 밝혔다.

고인이 제작하거나 배급한 영화는 한국에도 널리 알려진 ‘천녀유혼’ 시리즈와 ‘황비홍’ 시리즈, ‘무간도’ 등이 있다. 서극과 함께 필름워크숍을 통해 ‘동방불패’와 ‘영웅본색’ 등 홍콩 영화의 전성기를 대표하는 작품들을 선보이는 데 크게 기여했다는 평가를 받는다.

1951년 홍콩에서 태어난 시남생은 1970년대 홍콩 방송업계에서 일하다가 1981년 영화사 시네마시티에 총괄이사로 합류하면서 영화계에 입문했다. 1984년 필름워크숍을 설립한 뒤 홍콩 영화의 해외 진출에 핵심적인 역할을 하면서 ‘홍콩 영화계의 대모’로 불렸다.

프랑스 정부가 수여하는 문화예술공로훈장 오피시에(Officier)를 받았으며 로카르노 국제영화제에서 독립제작자상을 받기도 했다.

홍콩 문화 인사들은 애도를 표했다. 홍콩의 액션 스타 성룡(成龍·중국명 청룽)은 소셜미디어 웨이보에서 “(영화계가) 또 한 명의 전설적인 인물을 잃었다”면서 “사람들은 고전이 된 작품들 뒤에 있던 그의 용기와 강인한 성품을 언제나 기억할 것”이라고 추모했다.

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