농협상호금융, 생활밀착형 포용금융 확대…취약계층에 1조1000억 원 공급

농협상호금융은 지난 10일 경북 칠곡군 약목농협에서 금융 취약계층의 금융 접근성을 높이기 위한 ‘포용금융 동행창구 1호점’ 개소식을 열고 현장 중심의 포용금융 실천에 나섰다.
포용금융 동행창구는 고령자, 장애인, 다문화가정 등 금융 이용에 어려움을 겪는 고객이 보다 쉽고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 마련한 맞춤형 창구다.
이날 행사에서는 고령 고객이 직접 참여하는 현장 시연을 통해 상담부터 업무 처리까지 전 과정을 지원하는 운영 체계를 점검하고, 서비스의 현장 적용 가능성을 확인했다.
창구에는 전담 직원이 상주해 금융 취약계층을 대상으로 예금, 대출, 송금 등 주요 금융업무를 맞춤형으로 상담·지원한다. 또한 경사로, 안전손잡이, 확대독서기, 디지털 번역기 등 편의시설을 갖춰 보다 안전하고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 했다.
농협상호금융은 이번 1호점 개소를 시작으로 포용금융 동행창구를 전국 농축협으로 확대할 계획이다. 이를 위해 약 110억 원의 운영비를 지원해 지역 농축협별 편의시설 구축과 금융 취약계층 지원 역량 강화를 뒷받침할 예정이다.
윤성훈 상호금융대표이사는 “포용금융은 누구나 차별 없이 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만드는 것에서 시작된다”며 “농협상호금융은 다양한 금융 수요를 반영한 맞춤형 금융서비스를 통해 금융 취약계층의 접근성을 높이고, 지역사회와 함께하는 포용금융을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.
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