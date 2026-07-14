경주시, 2250억 규모 첫 추경 편성, 지역경제·SOC 집중 투자

경북 경주시가 민생경제 회복 및 생활 인프라 확충에 초점을 맞춘 올해 첫 추가경정예산안을 편성했다.

경주시는 14일 민생경제 회복과 시민 체감형 사업 확대를 위해 2250억원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 밝혔다.

경주시청 전경. 경주시 제공

이번 추경안이 시의회를 통과하면 경주시 총예산은 기존 2조1000억원에서 2조3250억 원으로 늘어난다. 일반회계는 1950억 원이 증가한 1조9790억원, 특별회계는 300억원이 늘어난 3460억원 규모다.

이번 추경은 침체된 지역경제 회복과 시민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업에 중점을 뒀다.

먼저 지역경제 활성화를 위해 고유가 피해지원금 314억 원과 지역사랑상품권 발행 지원 104억 원을 편성했다. 또 소상공인 특례보증 이차보전 10억 원을 반영해 금융 부담을 덜고, 중소기업 운전자금 지원과 산업단지 기반시설 정비에도 예산을 투입한다.

생활 인프라 확충에도 예산을 집중했다.

동국대~현곡 상구간 도로개설에 23억 원, 천북 동산교~면소재지 간 도로 확·포장공사 20억 원, 보문~구정 간 도로개설 5억 원을 편성했으며, 도시계획도로와 농어촌도로 정비, 주민숙원사업, 하천 정비, 공공체육시설 확충 등도 함께 추진할 계획이다.

문화·관광 분야에서는 POST APEC 기념관 조성 사업에 25억 원을 반영한 것을 비롯해 경주읍성 성벽 복원 15억 원, 인왕동사지 석탑 복원 15억 원, 흥륜사지 발굴조사 10억 원 등을 편성했다.

역사문화자원의 보존과 활용을 통해 세계적인 역사문화관광도시로서의 경쟁력을 높인다는 구상이다.

복지 분야에는 안강읍 주민복지시설 건립과 보훈명예수당·참전명예수당 지원, 사회복지관 운영, 아이행복키움센터 설치 등에 모두 85억 원을 투입해 복지서비스를 강화한다.

또 시민과의 소통간담회에서 제기된 생활밀착형 건의사업도 이번 추경안에 반영해 시민 불편 해소와 생활환경 개선에 나설 방침이다.

이번 추경예산안은 경주시의회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

주낙영 경주시장은 "어려운 경제 여건 속에서 지역경제 회복과 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 분야에 중점을 두고 추경을 편성했다"며 "지역 현안을 차질 없이 추진하고 시민 안전과 생활 기반을 더욱 튼튼히 해 시민 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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