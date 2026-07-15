삼전하닉 레버리지 ETF, 당국 뒤늦은 손질…코스피 6800대 못 넘어 [한강로 경제브리핑]

삼성전자와 SK하이닉스의 하루 변동폭을 두 배로 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 증시 변동성의 주범으로 지목되자 금융당국이 뒤늦게 제도 개편에 나섰다. 코스피 폭등기에 큰 화제를 모으며 인기리에 판매된 이 상품들이 최근 급격한 조정장에 줄줄이 신저가 기록, 투자자 전원이 손실 구간에 들어서는 등 부작용이 속출하면서 다급히 조치를 마련하려는 모습이다.

◆삼전·하닉 레버리지 ETF 반등, 주가는 여전히 반토막

14일 한국거래소에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 레버리지 ETF 상품 14종은 이날 6∼8%대 상승했다. 3거래일 만의 반등이었지만 주가는 역대 최고점 대비 여전히 반토막 난 수준이다.

거래량이 가장 많은 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’는 최고가 대비 63% 폭락했고 ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’도 55% 하락한 상태다. 특히 코스피가 9% 가까이 곤두박질친 13일에는 SK하이닉스 레버리지 투자자 전원이 손실 구간에 진입하는 초유의 사태까지 빚어졌다. 기초자산 가격이 하락할 때 손실 규모가 배로 불어나는 고배율 상품의 ‘음의 복리효과’가 타격을 키운 것이다.

사태가 커지자 금융당국과 유관기관은 연일 증권사와 자산운용사를 소집하며 보완책 마련에 나서고 있다. 전날 이찬진 금융감독원장이 20개 자산운용사 최고경영자(CEO)를 불러 ETF 쏠림 현상 관리 필요성을 역설한 데 이어, 이날은 금융위원회와 금융투자협회도 업계를 소집해 대응책 논의를 이어갔다.

금융투자업계는 이를 사실상 당국의 책임 떠넘기기로 받아들이는 상황이다. 금융당국은 운용·증권사 측에 대책 마련을 주문하고 있으나, 업계는 “애초 당국이 허용해 출시한 상품의 부작용 수습을 민간에만 요구하는 모양새”라고 불편한 표정을 드러내고 있다.

◆어디까지 떨어지는 거예요? 코스피, 한때 6400대까지 밀려

이날도 극심한 변동성 장세를 이어간 코스피는 결과적으로 6856.83에 거래를 마쳤다. 전장보다는 49.90포인트 올랐지만, 이날 장중에만 최고점 6979.92와 최저점 6448.86을 오가는 롤러코스터를 탔다.

코스닥 지수는 2.20포인트(0.28%) 내린 797.16으로 개장해 15.38포인트(1.92%) 내린 783.98로 마감했다. 장중 6.20% 내린 749.76까지 밀렸으며, 낮 12시6분엔 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동되기도 했다.

간밤 뉴욕 증시는 한국 증시 중심으로 증폭된 반도체 피크아웃 우려와 중동발 지정학적 리스크 고조 영향으로 3대 주가지수가 동반 하락한 채 장을 마쳤다. 전일 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 10.70%와 15.37% 폭락한 충격이 미국 증시에도 악영향을 끼친 것으로 분석된다.

미국·이란 전쟁에 따른 국제유가 상승도 증시 부진을 부추긴 원인을 작용했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈해협을 통과하는 선박에 대한 보호비로 선적된 화물의 20%에 해당하는 통행료를 걷겠다고 밝혀 국제유가를 급등시켰다.

SK하이닉스 ADR 역시 국제 무대에서 정식 거래 이틀 만에 기세를 잃었다. SK하이닉스 ADR은 13일(현지시간) 전 거래일 대비 9.32% 내린 152.35달러에 거래를 마쳤다. 상장 첫날인 지난 10일 기록했던 13.1% 급등분을 대부분 반납하고, 공모가인 149달러와 비슷한 수준으로 내려왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지