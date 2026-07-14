우리은행도 주담대 조이기 동참…지점당 10억원으로 제한

가계대출 급증에 따른 경고등에 은행들이 총량 관리를 강화하는 기조 속, 우리은행도 조이기 행렬에 동참했다.

14일 금융권에 따르면 우리은행은 16일부터 영업점별 주택 관련 대출(주택담보대출, 전세자금대출) 판매 한도를 기존 월 30억원에서 10억원으로 대폭 감축한다.

앞서 우리은행은 지난해 11월 영업점당 주택 관련 대출 한도를 10억원으로 제한했다가 올해 들어 30억원으로 확대했다. 이후 약 반년 만에 다시 판매 한도를 줄이기로 했다.

모기지 보험(MCI·MCG) 가입도 16일부터 제한한다.

MCI, MCG는 주택담보대출과 동시에 가입하는 보험으로, 이 보험이 없으면 소액 임차보증금을 뺀 금액만 대출이 가능해 사실상 대출 한도가 축소되는 효과를 낸다.

우리은행 관계자는 “최근 가계대출 증가 추이와 시장 상황 등을 종합적으로 고려해 주택 관련 대출의 영업점별 취급 한도와 MCI·MCG 운영 기준을 조정했다”며 “가계대출을 안정적으로 관리하는 동시에 실수요자의 불편이 최소화되도록 지속적으로 관리하겠다”고 밝혔다.

시중은행의 가계대출 관리 강화 움직임은 최근 KB국민은행이 수도권·규제지역 주택구입 목적 주담대 한도를 6억원에서 3억원으로 줄이는 파격적인 결정을 한 뒤 줄줄이 이어지고 있다.

그 이후 신한은행은 대출모집인을 통한 일부 가계대출 접수를 제한했고, 하나은행도 일부 주담대 취급을 조정하고 나섰다.

아직까지는 KB국민은행의 주담대 한도 제한만큼 강한 조치를 낸 다른 은행은 없다.

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