블룸버그 "삼성전자, 미국 ADR 상장 가능성 검토 중"

미국 블룸버그통신이 삼성전자가 미국 주식예탁증서(ADR) 발행을 검토하고 있다고 보도했다.

삼성전자 평택캠퍼스 전경. 뉴시스

14일 블룸버그통신은 익명의 복수 소식통을 인용해 삼성전자가 금융사들과 미국 ADR 상장 관련 예비 협의를 진행 중이라고 밝혔다. 다만 확정은 아니라고 덧붙였다. 현재 단계가 주관사를 선정하거나 구체적인 계획이 마련됐다기보다는 검토 초기 단계라는 설명이다.

매체는 메모리 반도체 부문이 큰 변동성을 보이고 있는 만큼 ADR 상장이 이뤄지지 않을 가능성도 있다고 덧붙였다.

블룸버그에 따르면 삼성전자는 과거에도 ADR 발행을 추진했다가 철회한 바 있다. 근데 최근 SK하이닉스의 ADR 발행에 재검토에 나섰다는 해석이다. SK하이닉스의 미국 증시 상장 이후 긍정적인 시장 반응이 이어지면서 삼성전자도 ADR 발행을 다시 검토하는 것으로 보인다고 분석했다.

삼성전자는 이와 관련한 블룸버그의 논평 요청에 답변하지 않았다. 업계에서는 이번 논의가 타당성을 의논하는 수준인만큼 큰 의미는 없다고 내다본다.

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